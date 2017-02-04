«Узбекистон темир йуллари» сообщила о скидках для жителей Приаралья

Компания «Узбекистон темир йуллари» сообщила о вводе скидок на билеты в размере 50% от дествующих тарифов на направлениях «Кунград-Ташкент-Кунград», «Ургенч-Ташкент-Ургенч» и «Шават-Ташкент-Шават». Скидки предоставляются на основании постановления Президента Узбекистана от 18 января «О государственной программе по развитию региона Приаралья на 2017−2021 годы».

Воспользоваться скидками могут следующие категории лиц:

пенсионеры, участники и инвалиды войны 1941−1945 годов и приравненные к ним лица, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

инвалиды, при наличии удостоверения или выписки из акта освидетельствования ВТЭК с указанием группы инвалидности, и лицо, сопровождающее инвалида при совместном следовании с ним;

инвалиды с детства до 16 лет, при наличии удостоверения или выписки из акта освидетельствования ВТЭК с указанием группы инвалидности, и лицо, сопровождающее инвалида при совместном следовании с ним;

студенты, выезжающие на учебу, при предоставлении приглашения или направления в вуз или студенческого билета и справки с высшего учебного заведения;

члены малообеспеченных семей, которым назначена материальная помощь через органы самоуправления граждан, при наличии справки органа самоуправления граждан на период выплаты материальной помощи.

При реализации билета применяется скидка, наиболее выгодная для пассажира. Совмещение нескольких видов скидок не разрешается.

Льготы для отдельных пассажиров, введенные в соответствии с законодательством и международными договорами, сохраняются.

Ранее об аналогичных скидках сообщила Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари».

Текст: «Газета.uz» 1 049