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4 февраля, Суббота Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: МЧС

Архивное фото.

Движение через Камчик восстановлено

На перевале Камчик восстановлено движение автотранспортных средств.

Сегодня, 17:21   Общество  

С 12:00 4 февраля движение автомобилей через перевал Камчик возобновлено, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Днем ранее здесь дважды произошел сход снежных лавин: в 9:40 на 233-м км автодороги А-373 «Ташкент-Ош» объемом около 1000 кубометров, в 10:30 — на 243-м км — около 250 кубометров. Из-за угрозы схода лавин на других участках движение транспорта было приостановлено.

4 февраля силами и средствами МЧС, Министерства обороны, МВД, Узгидромета и компании «Узавтойул» был осуществлен принудительный спуск лавин, после чего дорога была расчищена.

Текст: «Газета.uz»      1 420
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