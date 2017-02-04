Обзор мировых новостей

Крупнейшие протесты проходят в Румынии

В Румынии пятый день продолжаются общенациональные протесты в масштабах, которых страна не видела с момента падения коммунистического строя в 1989 году. В Бухаресте к зданиям правительства вышли 130 тысяч граждан. Всего по стране и у некоторых посольств в государствах Евросоюза число манифестантов превысило 300 тысяч. Люди требуют отмены декрета, согласно которому должны быть декриминализированы акты коррупции в случаях, когда сумма взятки не превышает 45 тысяч евро. В пятницу инициативу правительства Сорина Гриндяну оспорил в конституционном суде омбудсмен Румынии Виктор Чорбея. Этот шаг поддержал также генпрокурор Августин Лазар. // Евроньюс

США расширили санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана. Они включают 13 физических лиц, граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, Китае и ОАЭ. Несмотря на то, что США обязались снять с Ирана санкции по ядерной программе, они сохраняют другие санкции против Тегерана. Иранские власти заявляют, что это нарушает суть соглашения о ядерной программе, Вашингтон с этим не согласен. Иран 29 января провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Испытательный пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 км от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 км перед тем, как взорваться. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что страна расценивает новые санкции США как нелегитимные, и сообщил о подготовке ответных мер против американских граждан. // РИА Новости

«Беларусь не пойдет на ответные меры»

Беларусь не будет ограничивать свободный въезд россиян на свою территорию, заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ. Отвечая на вопрос о введении Россией режима пограничной зоны на границе с Беларусью, Александр Лукашенко отметил, что если Россия начала проводить демаркацию границы, то это должен быть переговорный процесс. «Вы же можете залезть на чужую территорию и отхватить кусок чужой границы. Поэтому я не думаю, что россияне на это решатся, это уже серьезный конфликт, — сказал глава Беларуси. — Не думаю, что они будут совершать какие-то дополнительные шаги». В то же время он заявил: «Мы ни в коем случае не пойдем на поводу у россиян, и россияне могут быть уверены, что они как приезжали в Беларусь, так они и будут приезжать. Это я твердо гарантирую… Они нам не враги, не противники, это наши братья, наши россияне. Как ездили сюда, так и будут ездить. Люди от этого пострадать не должны». // БЕЛТА

Президент Казахстана: неэффективное использование госбюджета выросло

Объем выявленного неэффективного использования бюджетных средств в Казахстане в 2016 году по сравнению с предыдущим годом вырос в три раза и составил 382 млрд тенге. Об этом на расширенном заседании правительства в пятницу заявил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. По его словам, были выявлены финансовые нарушения в размере более 160 млрд тенге. К административной ответственности привлечены 47 должностных лиц, к дисциплинарной — 223. Президент поручил правительству создать специальную комиссию для рассмотрения фактов «преступно-халатного отношения к государственным средствам». «Сначала необходимо проверить министерства образования, здравоохранения», — сказал Нурсултан Назарбаев. // Сайт Президента Казахстана

Текст: «Газета.uz» 203