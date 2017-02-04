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4 февраля, Суббота Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Бобир Акилханов.

Видео. Бобир Акилханов: «Рынок Узбекистана в сфере IT относительно пустой»

От стартапов к инвестициям. Молодой инвестор из Узбекистана рассказывает о своем первом проекте, ошибках инвестирования и дает советы начинающим предпринимателям.

Сегодня, 14:25   Экономика  

«Лаборатория бизнеса» выпустила первое интервью в 2017 году — с Бобиром Акилхановым, который в 20 лет основал собственную социальную сеть и привлек 1 млн долларов инвестиций. Как ему это удалось и почему проект не стал успешным? Почему Павел Дуров заинтересовался предложением Бобира об инвестициях ВКонтакте, но сделка сорвалась? Чем он занимается сейчас и что порекомендует узбекским стартаперам? Смотрите прямо сейчас.

Биография: Родился в 1983 году в Ташкенте. Образование: Международная школа имени М. Улугбека (Ташкент), Charles Sturt University, степень бакалавра по информационным технологиям. Деловой опыт: соучредитель хостинг-компании Active.uz, инвестор проектов Plov.com, ТЧК. Основатель проекта Flatora (Москва), основатель KupiOtpusk, бизнес аналитик по информационным технологиям. Первый проект: StudentFace Australia (Сидней), основатель и CEO.

Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.

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Текст: «Газета.uz»      1 644
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