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Фото: «Газета.uz»

Западный Тянь-Шань получил сертификат ЮНЕСКО

Чаткальские горы стали первым природным объектом в Узбекистане, получившим статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сегодня, 22:27   Общество  

Церемония вручения сертификата о включении трансграничного участка Западного Тянь-Шаня в список Всемирного наследия ЮНЕСКО прошла в Ташкенте 3 февраля. Глава представительства ЮНЕСКО в Узбекистане Криста Пиккат передала документ в руки председателя Государственного комитета по охране природы Бахтиёра Абдусаматова.

Часть центральноазиатской системы Тянь-Шань, охватывающая территории Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как трансграничный объект «Западный Тянь-Шань» 17 июля 2016 года. Со стороны Узбекистана в этот объект вошли территории Майдантал и Башкызылсай Угам-Чаткальского государственного национального природного парка.

Чаткальские горы Западного Тянь-Шаня — первый природный объект в Узбекистане, получивший статус объекта всемирного наследия. Уникальная сокровищница редких и эндемичных видов флоры и фауны горных районов Центральной Азии имеет еще и большую историческую ценность, сохранив древние памятники культуры и быта населявших ее людей.

«Включение объектов культурного, природного и нематериального наследия в списки ЮНЕСКО способствует повышению престижа и созданию имиджа Узбекистана, — подчеркнула Криста Пиккат. — Однако это не только награда, но и обязанность следить за сохранением этого культурного наследия и его передачей следующим поколениям».

В этот же день же состоялось вручение сертификатов о включении праздника Навруз и традиций, связанных с приготовлением национального плова, в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Узбекистан намерен добиваться включения в список Всемирного наследия также наскальных рисунков Сармышсая, Шахимардана, Зааминских гор, Горного Гиссара и заповедного Байсуна.

Текст: Искандер Субханкулов      646
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