Кубок Дэвиса: Узбекистан провел первые матчи против Южной Кореи

Теннисные сборные Узбекистана и Южной Кореи в рамках первого дня первого раунда Кубка Дэвиса в южнокорейском Кимчхоне 3 февраля зафиксировали счет 1:1.

Кубок Дэвиса (Davis Cup) — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса. Команды теннисистов из разных стран играют матчи между собой с выбыванием проигравшей команды из турнира. Текущий обладатель Кубка — сборная Аргентины.

В первой игре Санджар Файзиев (367-е место в мировом рейтинге) в пяти сетах уступил первой ракетке Южной Кореи Хён Чону (73) со счетом 2:3 — 6/4, 6/4, 6/7(7), 4/6, 6/0. Узбекистанский теннисист подал 13 подач навылет, допустил 7 двойных ошибок и сделал 3 брейка. Его оппонент совершил 7 брейков, 15 эйсов и 13 раз ошибся на второй подаче.

Денис Истомин (80) в четырех сетах обыграл Дак Хи Ли (139) со счетом 1:3 — 6/4, 2/6, 6/7(7), 4/6. Первая ракетка Узбекистана сделал 17 эйсов при 4 брейках и 4 двойных ошибках. Его соперник 6 раз ошибся на второй подаче, подал 3 подачи навылет и дважды брал подачу узбекистанца.

В субботу Истомин и Файзиев проведут парный матч с дуэтом Хён Чона и Ён Кю Лима (444).

Узбекистан и Южная Корея выступают в зоне Азия/Океания в группе I.



Текст: «Газета.uz» 697