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3 февраля, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Небольшое землетрясение ощущалось в Ташкенте

Жители столицы ощутили небольшое землетрясение, эпицентр находился в Таджикистане.

Сегодня, 10:00   Общество  

В 9:37 в пятницу в Ташкенте ощущалось небольшое землетрясение.

Как сообщили «Газете.uz» на столичной сейсмостанции, по предварительной информации сила подземных толчков составила около 2 баллов.

В Алмалыке (Ташкентская область) сила составила 2−3 балла, данных по другим городам на момент публикации не было.

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 170 км к юго-востоку от столицы на территории Таджикистана. Магнитуда в эпицентре составила 4,9.

Днем ранее в 23:35 было зафиксировано землетрясение с эпицентром в Джизакской области (204 км от Ташкента). Его сила в Джизаке и Самарканде составила 2 балла. Магнитуда в эпицентре — 4,2.

Текст: «Газета.uz»      4 027
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