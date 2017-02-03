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Шавкат Мирзиёев.

Фото: Фарход Курбонбоев / УзА

Президент ознакомился с проектом Ташкентского металлургического завода

Завод по производству металлопродукции построят в Сергелийском районе в течение двух лет.

Сегодня, 21:50   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу ознакомился с проектом строительства Ташкентского металлургического завода в Сергелийском районе столицы, сообщило УзА.

Учредителем предприятия проектной стоимостью 278,2 млн евро является британская компания Quality Trade Supplies.

Строительство завода, занимающего 100 га, намечается осуществить в течение двух лет. На завод будет поставлено оборудование из Италии, Германии и Австрии.

На предприятии будут выпускаться металлические листы для кузовов автомобилей, бытовой техники, металлочерепица и профнастил. С выходом на полную проектную мощность здесь будет изготавливаться 500 тысяч тонн металлопродукции ежегодно. Предусмотрено создание более 1000 рабочих мест.

Специалистов для предприятия будут готовить Туринский политехнический университет в Ташкенте, Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова и профильные профессиональные колледжи.

Текст: «Газета.uz»      2 829
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