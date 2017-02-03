Президент ознакомился с проектом Ташкентского металлургического завода

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу ознакомился с проектом строительства Ташкентского металлургического завода в Сергелийском районе столицы, сообщило УзА.



Учредителем предприятия проектной стоимостью 278,2 млн евро является британская компания Quality Trade Supplies.

Строительство завода, занимающего 100 га, намечается осуществить в течение двух лет. На завод будет поставлено оборудование из Италии, Германии и Австрии.

На предприятии будут выпускаться металлические листы для кузовов автомобилей, бытовой техники, металлочерепица и профнастил. С выходом на полную проектную мощность здесь будет изготавливаться 500 тысяч тонн металлопродукции ежегодно. Предусмотрено создание более 1000 рабочих мест.

Специалистов для предприятия будут готовить Туринский политехнический университет в Ташкенте, Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова и профильные профессиональные колледжи.

Текст: «Газета.uz» 2 829