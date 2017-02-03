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Фото: lokomotiv.uz

Пожилые болельщики смогут бесплатно посещать матчи «Локомотива»

Пожилые футбольные болельщики получат возможность бесплатно посещать домашние игры ташкентского «Локомотива».

Сегодня, 15:34   Спорт  

Поклонники футбола старше 55 лет смогут бесплатно посещать домашние игры ташкентской команды «Локомотив» с начала нового сезона, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе клуба.

Бесплатный билет на посещение стадиона «Локомотив» пожилые болельщики смогут получить в кассе, предъявив документ, удостоверяющий личность.

«Железнодорожники» начнут сезон с домашнего матча против клуба «Аль-Ахли» из Объединенных Арабских Эмиратов 27 февраля в рамках группового этапа Лиги Чемпионов АФК-2017.

Напомним, в минувшем футбольном сезоне «Локомотив» оформил «золотой дубль», выиграв чемпионат и кубок Узбекистана.

Текст: «Газета.uz»      861
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