Пожилые болельщики смогут бесплатно посещать матчи «Локомотива»

Фото: lokomotiv.uz
Поклонники футбола старше 55 лет смогут бесплатно посещать домашние игры ташкентской команды «Локомотив» с начала нового сезона, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе клуба.
Бесплатный билет на посещение стадиона «Локомотив»
«Железнодорожники» начнут сезон с домашнего матча против клуба «Аль-Ахли» из Объединенных Арабских Эмиратов 27 февраля в рамках группового этапа Лиги Чемпионов АФК-2017.
Напомним, в минувшем футбольном сезоне «Локомотив» оформил «золотой дубль», выиграв чемпионат и кубок Узбекистана.
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