Фото: Фарход Курбонбоев / УзА
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу встретился с группой литераторов на Аллее поэтов Национального парка имени Алишера Навои в Ташкенте, сообщило УзА.
В ходе встречи говорилось о благоустройстве аллеи, привлечении людей, особенно молодежи, к проводимым здесь мероприятиям с целью повысить их интерес к чтению и ознакомить с жизнью и творчеством писателей и поэтов страны.
Аллея поэтов должна стать местом, где постоянно звучат стихи поэтов Узбекистана, сказал Президент. Он также отметил целесообразность проведения во всех культурных учреждениях страны вечера поэзии, обеспечив активное участие в них молодежи.
«От приобщения к литературе человек обогащается духовно», — отметил глава государства.
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