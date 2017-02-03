Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу встретился с группой литераторов на Аллее поэтов Национального парка имени Алишера Навои в Ташкенте, сообщило УзА.

В ходе встречи говорилось о благоустройстве аллеи, привлечении людей, особенно молодежи, к проводимым здесь мероприятиям с целью повысить их интерес к чтению и ознакомить с жизнью и творчеством писателей и поэтов страны.

Аллея поэтов должна стать местом, где постоянно звучат стихи поэтов Узбекистана, сказал Президент. Он также отметил целесообразность проведения во всех культурных учреждениях страны вечера поэзии, обеспечив активное участие в них молодежи.

«От приобщения к литературе человек обогащается духовно», — отметил глава государства.

Текст: «Газета.uz» 525