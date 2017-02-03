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4 февраля, Суббота Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Перевал Камчик.

Фото: МЧС

Архивное фото.

На Камчике из-за схода лавины приостановлено движение

На двух участках автодороги «Ташкент-Ош» произошел сход снежной лавины. На 228−253-м км дороги приостановлено движение.

Вчера, 23:10   Общество  

3 февраля в 9:40 в районе перевала Камчик на 233-м км автодороги А-373 «Ташкент-Ош» произошел сход снежной лавины объемом до 1000 кубометров. В 10:30 на 243-м км также произошел сход лавины объемом до 250 кубометров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Силами МЧС и компании «Узавтойул» проведены мероприятия по расчистке двух участков автодороги от снега. Жертв и разрушений не имеется.

В связи с угрозой схода лавин на других участках 3 февраля было приостановлено движение автотранспорта на 228−253-м км дороги.

В городах Ахангаран и Ангрен Ташкентской области, а также в Папском районе Наманганской области приняты меры по приему пассажиров и водителей автотранспорта.

Лица, не имеющие возможность пересечь перевал, размещаются в пунктах общественного питания Ахангарана, Ангрена и Папского района. Для них созданы все условия: горячая еда, вода, места для отдыха.

Состояние снежного покрова на снегосборах остается неустойчивым лавиноопасным, отмечает МЧС.

Текст: «Газета.uz»      2 367
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