МОТ: Узбекистан прекратил практику детского труда при сборе хлопка

В Узбекистане достигнуто прекращение практики организованного детского труда при сборе хлопка, заявила Международная организация труда (МОТ). В выпущенном 1 февраля отчете МОТ отмечает усилия правительства в проведении реформ, направленных на устранение риска принудительного труда в хлопковом секторе.

«Неприемлемость детского труда признается всеми слоями общества: властями, преподавателями, специалистами, фермерами, родителями и самими детьми. Узбекистан прекратил практику организованного детского труда», — говорится в отчете МОТ по итогам независимого мониторинга хлопкоуборочной кампании 2016 года.

В документе отмечается, что благодаря общенациональной информационной кампании, проведенной во время сбора урожая в сентябре-октябре 2016 года, общественность страны лучше осведомлена о запрещенных практиках трудовых отношений. В ходе кампании было использовано более 800 баннеров, 400 тысяч плакатов, 100 тысяч брошюр, были задействованы теле- и радиоканалы, рассылались текстовые сообщения.

МОТ провела мониторинг реализации обязательств государства и мер, направленных на борьбу с детским и принудительным трудом в Узбекистане, и доложила, что «в рамках поддерживаемых Всемирным банком проектов в аграрном и водном секторе, а также в секторе образования не было обнаружено случаев детского и принудительного труда».

В то же время МОТ напоминает о том, что для некоторых категорий граждан, включая студентов, сотрудников образовательных и здравоохранительных учреждений и государственных служащих, риск принудительного труда все-таки остается.

В отчете приводится заключение о том, что требуется предпринять дальнейшие шаги для устранения риска принудительного труда взрослых людей. При этом отмечено, что правительство Узбекистана признает существование подобных рисков и продолжает улучшать меры политики, направленные на снижение рисков нежелательной практики трудовых отношений.

Несмотря на то, что практика организованного детского труда была постепенно устранена, и Всемирный банк, и МОТ рекомендуют продолжать бдительно следить за тем, чтобы меры, направленные на недопущение детского труда в стране, в особенности в отношении учащихся 16−17 лет, сохраняли свою эффективность.

МОТ также отметила улучшение в работе национальных механизмов обратной связи, созданных Федерацией профсоюзов и Министерством труда. Положительные изменения включают в себя процесс подачи и рассмотрения жалоб, которым могут пользоваться граждане, звонящие по телефонам доверия.

«Реформы, осуществленные с прошлого года, позволили внедрить в эти механизмы ряд принципов передовой международной практики. Для эффективной работы данных механизмов необходимо, чтобы общественность им доверяла и хорошо понимала их задачи и цели», — подчеркивается в отчете.

По итогам последней хлопкоуборочной кампании МОТ и Всемирный банк договорились о том, чтобы продлить свое сотрудничество в Узбекистане еще на два года.

В сообщении МОТ подчеркивается, что государственные проекты в Узбекистане, осуществляемые при финансировании Всемирного банка, призваны помочь стране отойти от хлопководства и снизить риски принудительного труда путем улучшения практики трудовых отношений, повышения уровня механизации и диверсификации сельского хозяйства за счет более коммерчески выгодных и менее трудозатратных сельскохозяйственных культур.

Текст: «Газета.uz» 1 500