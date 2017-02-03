Президент побывал на строительстве Ледового дворца

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 февраля побывал на строительной площадке многофункционального Ледового дворца, возводимого на пересечении столичных улиц Афросиёб и Бешёгоч, сообщило УзА.

Ледовый дворец, строящийся по инициативе главы государства, сочетает в себе современные архитектурные решения, передовые технологии и традиции национального зодчества, отмечает агентство. Здания комплекса будут построены в форме птицы Хумо — символа счастья и свободы.

В состав четырехэтажного дворца общей площадью 74 тысячи кв. м войдут два комплекса — тренировочная и основная ледовые арены площадью 60×30 м.

Зал с возможностью изменять расстановку кресел во время проведения спортивных соревнований будет вмещать 14 тысяч человек, а в качестве концертного зала — 10 тысяч зрителей. В основном корпусе также намечено обустроить тренировочную арену на 300 зрительских мест.

На большом катке будут проводиться хоккейные матчи, состязания по шорт-треку, фигурному катанию и керлингу. Кроме того, предусмотрена возможность устраивать здесь турниры по баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, боксу, таэквондо и другим видам спорта. В комплексе также можно будет проводить концерты, выставки и форумы.

На территории комплекса будут размещены спортивный музей, крытая детская площадка, тренажерные залы, фитнес-центр, пункты общественного питания, магазин спортивного инвентаря и другие объекты.

Инженерные сети, системы пожаротушения, освещения, вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха будут полностью автоматизированными, с применением энергосберегающих технологий.

Рядом с дворцом намечено построить четырехэтажную автостоянку.

Объект намечено сдать в 2018 году.

Текст: «Газета.uz» 6 477