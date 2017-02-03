Президент посетил строительство домов в Сергели

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 февраля ознакомился с ходом строительства многоэтажных домов в Сергелийском районе Ташкента, сообщило УзА.

Здесь в соответствии с планом на 2016−2017 годы ведется строительство 102 современных многоэтажных домов на 4284 квартиры. Жилье будет предоставляться на основе льготных ипотечных кредитов.

В преддверии 26-летия независимости Узбекистана намечено сдать в эксплуатацию 66 таких домов. Рядом с ними появятся образовательные учреждения, пункты бытового обслуживания, субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства.

При распределении квартир необходимо строго соблюдать принципы справедливости, сказал Шавкат Мирзиёев.

Исходя из потребности населения планируется построить еще по 10 таких домов во всех районах Ташкента.

Текст: «Газета.uz» 1 104