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Фото: Мухаммад Амин / УзА

Президент посетил строительство домов в Сергели

Ко Дню независимости в Сергелийском районе должны быть построены 66 новых многоэтажных домов.

Сегодня, 22:35   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 февраля ознакомился с ходом строительства многоэтажных домов в Сергелийском районе Ташкента, сообщило УзА.

Здесь в соответствии с планом на 2016−2017 годы ведется строительство 102 современных многоэтажных домов на 4284 квартиры. Жилье будет предоставляться на основе льготных ипотечных кредитов.

В преддверии 26-летия независимости Узбекистана намечено сдать в эксплуатацию 66 таких домов. Рядом с ними появятся образовательные учреждения, пункты бытового обслуживания, субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства.

При распределении квартир необходимо строго соблюдать принципы справедливости, сказал Шавкат Мирзиёев.

Исходя из потребности населения планируется построить еще по 10 таких домов во всех районах Ташкента.

Текст: «Газета.uz»      1 104
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