Обзор мировых новостей

Сенат США утвердил Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря

Сенат конгресса США утвердил в среду кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря. Против кандидатуры Тиллерсона возражали многие сенаторы от Демократической партии, однако у демократов есть лишь 48 голосов в сенате, а для блокирования обсуждения кандидатуры Тиллерсона требовалось 60. За Тиллерсона проголосовали 56 сенаторов, против были 43, 1 не голосовал. Тиллерсон в прошлом возглавлял энергетическую компанию ExxonMobil. Критики указывали на отсутствие у него дипломатического опыта, а также на то, что Тиллерсон часто бывал в России и даже был награжден орденом Дружбы. Ранее сообщалось, что одним из первых вопросов, которым займется Тиллерсон, станет подготовка встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. // РИА Новости

Британское правительство опубликовало концепцию Brexit

Правительство Великобритании опубликовало концепцию выхода из состава Европейского союза. Документ включает в себя 12 основных принципов, которыми правительство будет руководствоваться в ходе этого процесса. Пункты включают в себя контроль над собственным законодательством, защиту исторических связей с Ирландией, контроль за иммиграцией, выход из ЕС и новое партнерство с союзом, обеспечение свободной торговли с европейскими рынками, защиту прав рабочих, сотрудничество в области борьбы с преступностью и терроризмом и другие. Документ насчитывает 77 страниц, где подробно описаны действия властей. Предваряет описание вступительное слово премьер-министра Терезы Мэй. // РБК

ООН и ОБСЕ встревожены ситуацией на востоке Украины

На востоке Украины уже пятый день продолжаются вооруженные столкновения, которые обернулись тяжелейшими последствиями для гражданского населения по обе стороны от «линии разграничения». В районе боевых действий повреждены важнейшие объекты инфраструктуры. Многие местные жители остались без воды и отопления. Если не будут предприняты срочные меры, то в ближайшие дни международное сообщество увидит новые массовые перемещения населения. Об этом предупредил заместитель генерального секретаря ООН, координатор чрезвычайной помощи ООН Стивен О`Брайен, выступая на встрече Совета безопасности ООН по Украине. Город Город Авдеевка в Донецкой области оказался отрезан от электроснабжения, без которого не может работать система отопления. В случае повреждений водоочистительных предприятий также возникнет реальная опасность для жизни людей, может также произойти утечка газообразного хлора, который обычно хранится на складах этих предприятий. Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан рассказал об эскалации насилия в Авдеевке и Ясноватой, расположенных вблизи Донецка. В последние дни наблюдатели ОБСЕ зарегистрировали 31 тысячу взрывов, в том числе только 1 февраля — 10 тысяч. Особую озабоченность вызывает использование вооружений, запрещенных в Минских соглашениях, в том числе «Градов», минометов и артиллерии. В районе боевых действий были замечены танки. Комплекс мероприятий по выполнению Минских соглашений был согласован почти два года назад. // ООН



Россия вводит пограничную зону с Беларусью

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников распорядился установить пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью. Как говорится в приказах директора ФСБ, пограничные зоны устанавливаются для «создания необходимых условий охраны государственной границы РФ». Региональные управления ФСБ в трех областях должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков. Ранее пограничной зоны на границах субъектов России с Беларусью не было. 9 января Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан 80 государств. Указ вступит в силу через месяц. // Интерфакс



Европарламент поддержал отмену визового режима ЕС для Грузии

Европарламент на пленарной сессии в Брюсселе проголосовал за отмену визового режима Евросоюза для Грузии. Грузинские депутаты встретили решение овациями, а глава МИДа Михаил Джанелидзе поздравил граждан страны. Теперь отмену визового режима для Грузии предстоит одобрить Совету ЕС. // РИА Новости

Текст: «Газета.uz» 1 080