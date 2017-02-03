Обзор мировых новостей

Рекс Тиллерсон
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Сенат конгресса США утвердил в среду кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря. Против кандидатуры Тиллерсона возражали многие сенаторы от Демократической партии, однако у демократов есть лишь 48 голосов в сенате, а для блокирования обсуждения кандидатуры Тиллерсона требовалось 60. За Тиллерсона проголосовали 56 сенаторов, против были 43, 1 не голосовал. Тиллерсон в прошлом возглавлял энергетическую компанию ExxonMobil. Критики указывали на отсутствие у него дипломатического опыта, а также на то, что Тиллерсон часто бывал в России и даже был награжден орденом Дружбы. Ранее сообщалось, что одним из первых вопросов, которым займется Тиллерсон, станет подготовка встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. // РИА Новости
Правительство Великобритании опубликовало концепцию выхода из состава Европейского союза. Документ включает в себя 12 основных принципов, которыми правительство будет руководствоваться в ходе этого процесса. Пункты включают в себя контроль над собственным законодательством, защиту исторических связей с Ирландией, контроль за иммиграцией, выход из ЕС и новое партнерство с союзом, обеспечение свободной торговли с европейскими рынками, защиту прав рабочих, сотрудничество в области борьбы с преступностью и терроризмом и другие. Документ насчитывает 77 страниц, где подробно описаны действия властей. Предваряет описание вступительное слово премьер-министра Терезы Мэй. // РБК
На востоке Украины уже пятый день продолжаются вооруженные столкновения, которые обернулись тяжелейшими последствиями для гражданского населения по обе стороны от «линии разграничения». В районе боевых действий повреждены важнейшие объекты инфраструктуры. Многие местные жители остались без воды и отопления. Если не будут предприняты срочные меры, то в ближайшие дни международное сообщество увидит новые массовые перемещения населения. Об этом предупредил заместитель генерального секретаря ООН, координатор чрезвычайной помощи ООН Стивен О`Брайен, выступая на встрече Совета безопасности ООН по Украине. Город Город Авдеевка в Донецкой области оказался отрезан от электроснабжения, без которого не может работать система отопления. В случае повреждений водоочистительных предприятий также возникнет реальная опасность для жизни людей, может также произойти утечка газообразного хлора, который обычно хранится на складах этих предприятий. Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан рассказал об эскалации насилия в Авдеевке и Ясноватой, расположенных вблизи Донецка. В последние дни наблюдатели ОБСЕ зарегистрировали 31 тысячу взрывов, в том числе только 1 февраля — 10 тысяч. Особую озабоченность вызывает использование вооружений, запрещенных в Минских соглашениях, в том числе «Градов», минометов и артиллерии. В районе боевых действий были замечены танки. Комплекс мероприятий по выполнению Минских соглашений был согласован почти два года назад.
Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников распорядился установить пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью. Как говорится в приказах директора ФСБ, пограничные зоны устанавливаются для «создания необходимых условий охраны государственной границы РФ». Региональные управления ФСБ в трех областях должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков. Ранее пограничной зоны на границах субъектов России с Беларусью не было. 9 января Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан 80 государств. Указ вступит в силу через месяц.
Европарламент на пленарной сессии в Брюсселе проголосовал за отмену визового режима Евросоюза для Грузии. Грузинские депутаты встретили решение овациями, а глава МИДа Михаил Джанелидзе поздравил граждан страны. Теперь отмену визового режима для Грузии предстоит одобрить Совету ЕС. // РИА Новости
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