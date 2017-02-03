EN РУ O`Z ЎЗ
3 февраля, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: «Газета.uz»

Куда сходить на выходных в Ташкенте

Подборка интересных событий в столице на предстоящие выходные.

Сегодня, 16:40   Общество  

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные дни 4 и 5 февраля.

Кинопремьеры

Театры

Выставки

Концерты

  • 4 февраля во Дворце кино имени Навои — концерт трио «Хасан ва Хусан» с программой «Факат бир кун».

Город

  • В Bookcafe состоится шахматный турнир, в котором примут участие юные чемпионы Республиканской школы шахмат.
  • Кафе Reggae Bean приглашает на мастер-класс по латиноамериканским танцам сальса и бачата.
  • Танцевальный клуб «Танго Магия» организует вводный урок танго.

Дети

Будьте в курсе последних событий с Afisha.uz
Приложение: Android и iOS (iPhone)
Текст: «Газета.uz»      776
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 17:59

Шавкат Мирзиёев ознакомился с прокладкой метро в Сергели

Сегодня, 16:48

Президент посетил строительство путепровода в Чиланзарском районе

Сегодня, 15:51

Главой представительства ВОЗ стала Лианне Куппенс

Сегодня, 15:34

Пожилые болельщики смогут бесплатно посещать матчи «Локомотива»

Сегодня, 11:59

Глава Федерации гимнастики переизбрана

Сегодня, 11:48

МОТ: Узбекистан прекратил практику детского труда при сборе хлопка

Сегодня, 10:49

Обзор мировых новостей

Сегодня, 10:00

Небольшое землетрясение ощущалось в Ташкенте

Популярное

Указ Трампа не относится к гражданам Узбекистана — посольство США

Пенсии будут выплачиваться полностью в наличной форме

Узбекистан готов создать «самые благоприятные условия» для компаний США

Мининфоком возглавил Шерзод Шерматов