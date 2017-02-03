Куда сходить на выходных в Ташкенте

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные дни 4 и 5 февраля.

Кинопремьеры

Театры

Выставки

В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы открылась отчетная выставка курса японской живописи сумиэ.

Государственный музей искусств Узбекистана продолжает экспозиция «Земля Солнца: Израиль — Узбекистану».

В воскресенье откроет свои двери для посетителей выставка «Восточный базар» в Art Center Tashkent Plaza.

Концерты

4 февраля во Дворце кино имени Навои — концерт трио «Хасан ва Хусан» с программой «Факат бир кун».

Город

В Bookcafe состоится шахматный турнир, в котором примут участие юные чемпионы Республиканской школы шахмат.

Кафе Reggae Bean приглашает на мастер-класс по латиноамериканским танцам сальса и бачата.

Танцевальный клуб «Танго Магия» организует вводный урок танго.

Дети

Презентацию детского курса по программированию проведет Proweb Training Centre.

В субботу в ТРК Next пройдет детский мастер-класс по Hip-Hop от инструкторов танцевальной студии Dlux Dance Studio.

Текст: «Газета.uz» 776