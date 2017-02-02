Как выиграть автомобиль от банка «Ориент Финанс»

С 1 ноября 2016 года ЧАКБ «Ориент Финанс» запустил совместную акцию с MasterCard — «Превратите свои покупки в автомобиль», главным призом которой является новый автомобиль Chevrolet Nexia 3. Акция действует до 28 февраля 2017 года включительно.

Стать участником акции просто: нужно прийти в любой филиал банка «Ориент Финанс», открыть карту MasterCard, пополнить ее валютными средствами и произвести при помощи этой карты покупку на сумму 50 долларов США и выше. После произведения оплаты держатель карты автоматически становится участником розыгрыша.

Знаменитая отечественная певица Лола Юлдашева также приняла участие в акции и открыла международную пластиковую карту MasterCard Gold. Лола поспешила поделиться своим мнением об этой акции:

«Я являюсь постоянным клиентом банка «Ориент Финанс» и мне очень нравится здесь обслуживаться. Придя в банк, я увидела автомобиль, перевязанный красной лентой. Сотрудники любезно рассказали мне о запуске акции, в финале которой можно выиграть автомобиль Nexia 3.

Я бы очень хотела победить и стать обладателем главного приза. Желаю удачи всем участникам этого розыгрыша! А тем, кто еще сомневается, советую отбросить опасения и попытать счастье в акции банка «Ориент Финанс» и побороться за автомобиль!"

С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте ofb.uz.

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