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2 февраля, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Как выиграть автомобиль от банка «Ориент Финанс»

До 28 февраля каждый держатель карты MasterCard от ЧАКБ «Ориент Финанс» может стать участником розыгрыша автомобиля Nexia 3.

Сегодня, 08:00   Общество     на правах рекламы

С 1 ноября 2016 года ЧАКБ «Ориент Финанс» запустил совместную акцию с MasterCard — «Превратите свои покупки в автомобиль», главным призом которой является новый автомобиль Chevrolet Nexia 3. Акция действует до 28 февраля 2017 года включительно.

Стать участником акции просто: нужно прийти в любой филиал банка «Ориент Финанс», открыть карту MasterCard, пополнить ее валютными средствами и произвести при помощи этой карты покупку на сумму 50 долларов США и выше. После произведения оплаты держатель карты автоматически становится участником розыгрыша.

Знаменитая отечественная певица Лола Юлдашева также приняла участие в акции и открыла международную пластиковую карту MasterCard Gold. Лола поспешила поделиться своим мнением об этой акции:

«Я являюсь постоянным клиентом банка «Ориент Финанс» и мне очень нравится здесь обслуживаться. Придя в банк, я увидела автомобиль, перевязанный красной лентой. Сотрудники любезно рассказали мне о запуске акции, в финале которой можно выиграть автомобиль Nexia 3.

Я бы очень хотела победить и стать обладателем главного приза. Желаю удачи всем участникам этого розыгрыша! А тем, кто еще сомневается, советую отбросить опасения и попытать счастье в акции банка «Ориент Финанс» и побороться за автомобиль!"

С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте ofb.uz.

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