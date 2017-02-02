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Шерзод Шерматов.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Мининфоком возглавил Шерзод Шерматов

Шерзод Шерматов назначен и. о. министра по развитию ИТ и коммуникаций.

Вчера, 18:48   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом от 2 февраля назначил Шерзода Шерматова и. о. министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

Как сообщила информационная служба Министерства по развитию ИТ и коммуникаций, предыдущий министр Хуршид Мирзахидов решением главы государства возглавил Национальную телерадиокомпанию (НТРК).

Шерзод Шерматов (1977 года рождения, выпускник Ташкентского государственного технического университета — 1998 год и Йельского университета, США — 2000) с ноября 2016 года работал первым заместителем министра по развитию ИТ и коммуникаций.

Ранее — с 2014 года был ректором Университета Инха в Ташкенте. В 2012—2014 годах был заместителем председателя Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий (ныне — Мининфоком).

Он также возглавлял совместную программу правительства Узбекистана и ПРООН «Инициатива цифрового развития», затем совместный проект «Политика ИКТ», был руководителем отдела эффективного управления представительства ПРООН. Кроме того, работал в Кабинете Министров и Аппарате Президента.

Хуршид Мирзахидов. Юрий Корсунцев / «Газета.uz».

Хуршид Мирзахидов (1971 года рождения) — выпускник Ташкентского электротехнического института связи (1995 год) и Высшей школы бизнеса при Академии государственного и общественного строительства при Президенте (2004). Руководил органом государственного управления в области ИКТ с 2012 года — возглавлял Узбекское агентство связи и информатизации, преобразованное впоследствии в Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, а позже — в Мининфоком.

В 2009—2010 годах был первым заместителем председателя Национальной телерадиокомпании.

Предыдущий глава НТРК Алишер Хаджаев занимал свой пост с 2005 года.

Текст: «Газета.uz»      10 416
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