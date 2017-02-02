ITV представляет телевидение, которое хочется смотреть

itv.uz представляет совершенно другой подход к идее телевидения, с которым почти невозможно пропустить что-либо интересное: теперь эфир можно ставить на паузу, перематывать и даже смотреть программы из архива.

С интерактивным ТВ от ITV зрителю будут доступны до 70 популярных телеканалов в цифровом качестве и более 10 каналов в формате HD. Услуга обеспечивает доступ к электронной программе, что исключает необходимость заранее отслеживать интересующие телепроекты. Более того, передачу можно поставить на паузу, начать смотреть с начала или перемотать. А еще ITV в течение недели сохраняет архив эфира, чтобы можно было в любой момент просмотреть пропущенную телепередачу.

Помимо доступа к широкому спектру телеканалов, ITV — это еще и настоящий домашний кинозал. Медиапортал предлагает к просмотру более 11000 художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, познавательных и образовательных программ. А для любителей не только хорошего, но и качественного кино, ITV предлагает фильмы в форматах HD и 3D. Теперь яркие краски и захватывающие моменты можно разглядеть в мельчайших деталях. Богатый контент ITV не оставит равнодушным даже обладателя самого изощренного вкуса.

Для работы интерактивного ТВ необходима только ТВ-приставка и подключение к интернету на скорости от 5 Мбит/сек.

При подключении ITV каждый абонент получает 3 месяца бесплатного просмотра.

А для всех любителей мобильного серфинга ITV доступен и в смартфоне. Для просмотра нужно скачать приложение с Google Play или App Store, пройти регистрацию, после чего можно наслаждаться интерактивным телевидением от ITV на своем устройстве. Интерфейс приложения достаточно прост, поэтому в нем легко сможет разобраться даже ребенок. В приложении также доступны для просмотра все 70 каналов и весь контент видеоклуба, который помимо фильмов предлагает последние музыкальные новинки и видеоклипы отечественных и зарубежных исполнителей.

Подробную информацию можно получить на сайте itv.uz или по телефону: (+99871) 202−42−02.

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