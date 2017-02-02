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Фото: «Газета.uz»

У экспортеров будет оставаться больше СКВ

Правительство снизило норму обязательной продажи предприятиями-экспортерами валютной выручки.

Вчера, 13:20   Экономика  

Кабинет Министров Узбекистана 1 февраля издал постановление, которым внесены изменения в порядок обязательной продажи хозяйствующими субъектами выручки в иностранной валюте. Об этом «Газете.uz» сообщили источники в правительстве.

Если раньше предприятия, осуществляющие децентрализованный экспорт, были обязаны продавать уполномоченным банкам 50% выручки в иностранной валюте, то теперь обязательной продаже от экспорта товаров и услуг подлежит только 25% валютной выручки.

Исключение составляют 16 видов товаров и услуг, по которым обязательная продажа валютной выручки составит 50%. В этот список вошли пшеница, сера, природный газ и другая продукция нефтегазовой отрасли (включая транзит), уран, полиэтилен, полипропилен, черные металлы, медь и цинк, водород, инертные газы и другие неметаллы, недрагоценные металлы, металлокерамика и другие.

В перечень также включены авиатранспортные услуги, услуги железнодорожного транспорта, телекоммуникационные и банковские услуги.

Как отмечается в правительственном документе, изменения направлены на расширение объемов и номенклатуры экспортных поставок, стимулирование предприятий, производящих конкурентоспособную, экспортоориентированную продукцию с высокой добавленной стоимостью, а также развитие предпринимательской деятельности.

Напомним, что от обязательной продажи валютной выручки освобождены предприятия текстильной отрасли, экспортирующие готовую продукцию, а также субъекты малого бизнеса, осуществляющие экспорт товаров и услуг собственного производства.

Текст: «Газета.uz»      17 442

Комментарии

  • Madaminov Azam Akmalovich 02 февраля 2017 14:12

    Отлично!


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