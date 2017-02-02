Президентом Федерации шахмат Узбекистана избран Улугбек Иноятов

На внеочередной конференции Федерации шахмат Узбекистана, прошедшей 1 февраля в Ташкенте, был избран новый руководящий состав организации. Как сообщается на сайте федерации, президентом был избран министр народного образования Улугбек Иноятов.

Переизбраны на свои должности первый вице-президент Хусан Турдиалиев и вице-президенты Элдар Гафуров, Баходир Умурзаков, Рустам Касымжанов и Турсунали Кузиев. Еще одним вице-президентом стал председатель правления холдинговой компании «Узпахтасаноатэкспорт» Акмал Камалов. Хуршидабону Холикова сохранила пост генерального секретаря федерации.

Участники мероприятия поблагодарили покидающего свой пост президента Алишера Султанова, отметив его большой вклад в развитие шахмат и пожелав ему успехов в новой должности президента Национального олимпийского комитета Узбекистана.

В конференции приняли участие первый заместитель министра по делам культуры и спорта Муроджон Алиев, генеральный секретарь НОК Ойбек Касымов, члены президиума и 17 делегатов от городских и областных отделений Федерации шахмат.

Текст: «Газета.uz» 642