В Ташкенте уничтожили конфискованную пиротехнику

Фото: Пресс-служба ГТК
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В Ташкенте при участии специальной комиссии были уничтожены 180,88 тысячи единиц контрабандных пиротехнических средств, конфискованных правоохранительными органами столицы, сообщило УзА.
В конце 2009 года решением правительства был введен временный запрет на ввоз на территорию страны, а также производство, перевозку, хранение, реализацию и использование пиротехнических средств. Законом от 22 сентября 2010 года в республике была введена административная и уголовная ответственность за незаконное производство, изготовление, хранение, перевозку, пересылку, использование, а также незаконный ввоз, вывоз или сбыт пиротехники.
Для борьбе с незаконным оборотом пиротехнических изделий специальные группы в составе представителей органов внутренних дел, налоговых ведомств, таможенного комитета и общественности проводят оперативные мероприятия.
13 декабря в торговом пункте «Фаргона» на Мирабадском рынке было обнаружено более 10 тысяч единиц пиротехники. 20 декабря в Юнусабадском районе у одного из жителей было изъято 12,4 тысячи единиц пиротехнических средств.
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