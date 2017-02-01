Избран председатель Национальной паралимпийской ассоциации

Новый руководящий состав Национальной паралимпийской ассоциации Узбекистана избран на Генеральной ассамблее, прошедшей 1 февраля в Ташкенте, сообщили «Газете.uz» в ассоциации. Председателем на четырехлетний паралимпийский цикл избран заместитель генерального прокурора Улугбек Суннатов.

На должность первого заместителя председателя был переизбран Умид Ахматджанов. Заместителями стали министр по делам культуры и спорта Баходир Ахмедов, декан факультета банковского дела Ташкентского государственного экономического университета Мухторхон Ташходжаев и бывший председатель паралимпийской ассоциации Асатилла Салимов, руководивший организацией с 2013 года.

На конференции был заслушан отчет о работе ассоциации за прошедший паралимпийский цикл 2013−2016 годов.

Текст: «Газета.uz» 3 070