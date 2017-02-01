Избран председатель Национальной паралимпийской ассоциации

Фото: Национальная паралимпийская ассоциация
Новый руководящий состав Национальной паралимпийской ассоциации Узбекистана избран на Генеральной ассамблее, прошедшей 1 февраля в Ташкенте, сообщили «Газете.uz» в ассоциации. Председателем на четырехлетний паралимпийский цикл избран заместитель генерального прокурора Улугбек Суннатов.
На должность первого заместителя председателя был переизбран Умид Ахматджанов. Заместителями стали министр по делам культуры и спорта Баходир Ахмедов, декан факультета банковского дела Ташкентского государственного экономического университета Мухторхон Ташходжаев и бывший председатель паралимпийской ассоциации Асатилла Салимов, руководивший организацией с 2013 года.
На конференции был заслушан отчет о работе ассоциации за прошедший паралимпийский цикл 2013−2016 годов.
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Комментарии
Очень хочется надеяться на то, что с избранием нового состава паралимпийских спорт в нашей стране обретёт ещё большее развитие, вовлечение многих инвалидов в спорт и из которых со временем выйдут очередные чемпионы спортивных соревнований на мировом уровне. Знаю одного пловца из Андижанской области по имени Авазбек (классификация спортсмент-ампутант), у которого нет левой руки и левой ноги, который проплывает 50 м. стилем кроль за 37 сек. (почти мировой рекорд для его классификатора в группе ампутантов). Но почему-то он не стал участником ОИ-2016 в Рио. И вообще, наблюдая за составом узбекских спортсменов-паралимпийцев, участвовавших в Рио, из группы ампутантов были лишь единицы (один-два спортсмена, если не ошибаюсь). Основной состав олимпийской группы составляли спортсмены с нарушением зрения. Спортсмены паралимпийцы делятся на три группы: инвалиды по зрению, инвалиды-ампутанты и спортсмены с нарушением церебрально-спинномозговой деятельности (если я выразился правильно, если ошибся, извините). Понятно, рекорды нужны, но это не главное. Главное — это массовость, вовлечь как можно больше инвалидов в спорт, чтобы они чувствовали себя полноценными людьми и гражданами нашего общества.