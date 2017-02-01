Обзор мировых новостей

Совбез ООН призвал к возобновлению переговоров по Сирии и прекращению огня на Украине

Совет безопасности ООН призвал стороны сирийского конфликта участвовать в новом раунде переговоров в Женеве, намеченном на 20 февраля, без предварительных условий, говорится в принятом СБ заявлении. «Члены Совета Безопасности ожидают возобновления межсирийских переговоров, поддерживают спецпосланника ООН по Сирии Стаффана Де Мистуру в возобновлении переговоров в Женеве как можно скорее, и призывают сирийские стороны участвовать в переговорах без предварительных условий», — говорится в заявлении. Совбез ООН также призвал немедленно восстановить режим прекращения огня на востоке Украины. «Члены Совета Безопасности выразили серьезную обеспокоенность в связи с опасным ухудшением ситуации на востоке Украины и серьезным влиянием на местных жителей», — говорится в принятом заявлении. Члены Совбеза осудили «использование орудий, запрещенных минскими соглашениями вдоль контактной линии в Донецком регионе, что привело к гибели и ранениям среди мирных жителей». // РИА Новости

В МИД Чехии заявили о масштабной кибератаке на ведомство

На Министерство иностранных дел Чехии были совершены десятки хакерских атак со стороны иностранного государства. Об этом заявил глава ведомства Любомир Заоралек, передает Reuters. Он подчеркнул, что кибератаки были схожи с теми, которые были совершены на серверы Демократической партии США во время предвыборной кампании. По его словам, также были осуществлены многочисленные попытки взлома электронных ящиков, принадлежащих сотрудникам дипломатического ведомства. Получить какую-либо конфиденциальную информацию взломщикам не удалось, добавил Заоралек. // Росбалт

Страны еврозоны по темпу роста ВВП обогнали США

Экономика еврозоны в 2016 году выросла на 1,8% в годовом выражении, опередив аналогичные показатели в США после семи лет отставания. По данным европейского статистического агентства Евростат, в четвертом квартале прошлого года ВВП еврозоны за вычетом сезонного фактора по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 0,5%. ВВП всех 28 стран Евросоюза вырос на 1,9%. Уровень безработицы в 19 странах зоны евро в декабре прошлого года снизился до 9,6% с 9,7% в ноябре, таким образом, опустившись до минимума с мая 2009 года. В целом по Евросоюзу безработица осталась на ноябрьском уровне в 8,2%. Самые низкие показатели безработицы наблюдаются в Чехии (3,5%) и Германии (3,9%), самые высокие — в Греции (23%) и Испании (18,4%). По данным Евростата, инфляция в зоне евро выросла в январе до рекордных за четыре года 1,8% процента в годовом выражении. Уровень инфляции практически достиг установленной Европейским центробанком целевой отметки чуть ниже 2% в год. Если тенденция роста продолжится в ближайшие месяцы, она может привести к изменению кредитной политики ЕЦБ. // Euronews

IKEA предложит сирийским беженцам работу

Шведская компания IKEA планирует в течение ближайших лет создать несколько сотен рабочих мест для сирийских беженцев, пишет во вторник Financial Times. Производство запустят в Иордании; в основном это будут ковры, покрывала, плетеные корзины и предметы декора. Новых сотрудников наберут преимущественно среди женщин; для них обещают составить удобный график, который оставит им возможность ухаживать за детьми. Иорданскую продукцию сначала планируют продавать в странах Ближнего Востока, с которыми у есть соглашение о свободной торговле. Позже IKEA рассмотрит возможность поставок этих товаров в Европу. // Интерфакс

Саудовский принц выкупил полсамолета для охотничьих соколов

Фото: Reddit.com.

Один из пользователей портала Reddit опубликовал фотографию, на которой запечатлены более 80 соколов, размещенных в салоне пассажирского самолета, передает AOL news. Как пишет автор поста, этот снимок ему отправил знакомый сотрудник авиакомпании. По его словам, места для охотничьих птиц выкупил один из саудовских принцев. Подобные фотографии уже попадали в сеть. Четыре года назад один из членов королевской семьи Саудовской Аравии таким же способом вывозил пернатых на охоту. // РИА Новости

Текст: «Газета.uz» 1 323