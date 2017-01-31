EN РУ O`Z ЎЗ
31 января, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: almazovcentre.ru

Медцентры Узбекистана и России подписали соглашение о сотрудничестве

Медцентр имени Алмазова (Санкт-Петербург) и Республиканский центр кардиологии подписали соглашение.

Сегодня, 16:07   Общество  

27 января вице-премьер, министр здравоохранения Узбекистана Адхам Икрамов посетил Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В. Алмазова Министерства здравоохранения России в Санкт-Петербурге.

Как сообщается на сайте центра, в ходе визита было подписано соглашение о сотрудничестве между данным учреждением и Республиканским специализированным центром кардиологии Министерства здравоохранения Узбекистана.

Документ предусматривает создание научно-образовательной и исследовательской среды для разработки и реализации совместных проектов в области клинической, профилактической и экспериментальной кардиологии.

Текст: «Газета.uz»      1 713
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 15:20

В Ташкентском зоопарке обживается пара птиц-носорогов

Сегодня, 11:35

Боксер Даврон Куранбаев отправил соперника в нокаут (+видео)

Сегодня, 11:26

Обзор мировых новостей

Сегодня, 10:00

LG представляет современные технологии для повседневной жизни

Вчера, 18:54

Президент почтил память Ислама Каримова

Вчера, 17:18

Теннис: Денис Истомин улучшил позицию в рейтинге ATP

Вчера, 16:16

В Узбекистане отмечают день рождения Ислама Каримова

Вчера, 14:54

Абдулазиз Камилов поздравил Зигмара Габриэля с назначением

Популярное

Выезжающим за рубеж напомнили о запрете насвая

Карате: Садриддин Сайматов выиграл «золото» Open-de-Paris (+видео)

Создается Фонд развития региона Приаралья

Президент почтил память Ислама Каримова