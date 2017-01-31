Медцентры Узбекистана и России подписали соглашение о сотрудничестве

27 января вице-премьер, министр здравоохранения Узбекистана Адхам Икрамов посетил Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В. Алмазова Министерства здравоохранения России в Санкт-Петербурге.

Как сообщается на сайте центра, в ходе визита было подписано соглашение о сотрудничестве между данным учреждением и Республиканским специализированным центром кардиологии Министерства здравоохранения Узбекистана.

Документ предусматривает создание научно-образовательной и исследовательской среды для разработки и реализации совместных проектов в области клинической, профилактической и экспериментальной кардиологии.

Текст: «Газета.uz» 1 713