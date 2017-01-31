LG представляет современные технологии для повседневной жизни

Технологии, которые еще вчера казались чем-то из области фантастики, уже сегодня стали реальностью. В этом можно было убедиться благодаря выставке потребительских технологий CES, которая проходит каждый год в январе в Лас-Вегасе.

Это невероятное шоу человеческого разума в этом году продемонстрировало очередные достижения компаний в области электронной индустрии. В рамках выставки производители традиционно показывают то, каким будет выглядеть будущее в ближайшие 5−10 лет — невероятным и очень удобным. В частности, благодаря неустанному развитию области Интернета вещей (IoT) — вещей, имеющих доступ в электронную сеть, объединяющую объекты виртуального и реального мира. Особенно любопытные разработки в этой сфере представила компания LG Electronics, которая год за годом не устает находить новые варианты развития технологий.

Так, например, с холодильником LG Smart InstaView самое уютное и любимое место в доме — кухня, станет еще и очень удобным. Всего лишь постучав по двери два раза, можно увидеть содержимое холодильника на сенсорном LCD дисплее, не открывая двери. Более того, этот обычный бытовой предмет оснащен целым рядом полезных функций, реализованных при помощи сервиса распознавания голоса Alexa Voice Service компании Amazon.

Теперь холодильник может не только хранить и охлаждать продукты, но и предоставлять актуальные рецепты, воспроизводить музыку, заказывать продукты на сайте Amazon, создавать список необходимых покупок, устанавливать таймер. Помимо этого, меню Smart Tag позволяет добавлять стикеры и ярлыки, указывающие, какие продукты хранятся в холодильнике, а также выводить срок годности. Теперь хозяйка всегда будет знать, сколько лет этому кусочку сыра в углу. Ну и крайне удобная функция — обзор содержимого холодильника со смартфона. Благодаря 2,0-мегапиксельной панорамной камере, можно всегда знать, что еще надо купить из продуктов, даже находясь в магазине.

А что на счет стиральной машины, которой можно управлять удаленно с телефона? Ее можно включить за полчаса до прибытия домой с работы и все, что останется — просто развесить вещи, не тратя драгоценное время на ожидание.

Помимо этого, специалисты LG разработали целую линейку интеллектуальных роботов, которые служат частью программы по развитию устройств с искусственным интеллектом и интернета вещей. Их можно использовать не только дома, но и в общественных местах. Например, Airport Guide Robot — идеальный друг для путешественников. Он всегда подскажет информацию о рейсе и даже проводит пассажира к месту посадки.

Особый интерес среди посетителей выставки вызвали новые телевизоры, выполненные на основе органических светодиодов — OLED. Это революционная технология самоподсвечивающихся пикселей, которая позволяет получать настоящее, «живое» и глубокое изображение. Максимальная четкость, бесконечная контрастность, плавность изгиба экрана, высокое качество картинки — все это уникально сочетается в новой линейке продуктов, основанных на технологии OLED.

На очередной выставке CES все посетители стали свидетелями того, как мир современных технологий облегчит жизнь человека в будущем, заботясь о его здоровье, экономя его время, деньги и пространство, создавая вокруг людей удобный и динамичный мир, в котором комфортно жить.

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