Боксер Даврон Куранбаев отправил соперника в нокаут (+видео)

Боксер из Узбекистана Даврон Куранбаев успешно дебютировал в профессиональном боксе 29 января на Филиппинах, сообщается на сайте BoxRec.

Куранбаев (1−0−0, 1 КО) вышел на ринг против филиппинского боксера Арбена Эскайо (1−7−0, 1 КО). Узбекистанец c первых же секунд боя был настроен на досрочную победу: он сближался, давил и выбрасывал большое количество ударов, благодаря чему ему удалось несколько раз отправить соперника на настил ринга, а в конце первого раунда — победить нокаутом.

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Текст: «Газета.uz» 1 840