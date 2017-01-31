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Фото: fb.com/davron.quronboyev

Боксер Даврон Куранбаев отправил соперника в нокаут (+видео)

Узбекистанский спортсмен Даврон Куранбаев провел успешный дебют в профессиональном боксе.

Сегодня, 11:35   Спорт  

Боксер из Узбекистана Даврон Куранбаев успешно дебютировал в профессиональном боксе 29 января на Филиппинах, сообщается на сайте BoxRec.

Куранбаев (1−0−0, 1 КО) вышел на ринг против филиппинского боксера Арбена Эскайо (1−7−0, 1 КО). Узбекистанец c первых же секунд боя был настроен на досрочную победу: он сближался, давил и выбрасывал большое количество ударов, благодаря чему ему удалось несколько раз отправить соперника на настил ринга, а в конце первого раунда — победить нокаутом.

Видео


Текст: «Газета.uz»      1 840
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