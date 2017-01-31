EN РУ O`Z ЎЗ
31 января, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: УзА

Доклад Шавката Мирзиёева издан в виде книги

Доклад Президента Шавката Мирзиёева на заседании правительства 14 января издан в виде книги.

Сегодня, 17:20   Политика  

Доклад Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя», сделанный на заседании Кабинета Министров 14 января, опубликован в виде книги. Об этом сообщило УзА.

Напомним, заседание правительства было посвящено итогам развития страны в 2016 году и приоритетам экономической программы на 2017 год. В своем выступлении Президент подверг критике недостатки и просчеты, допускаемые министерствами и ведомствами в управлении экономикой, ее модернизации и диверсификации. Глава государства также выдвинул предложения по устранению недостатков.

Книга выпущена на узбекском и русском языках издательско-полиграфическим творческим домом «Узбекистан».

Текст: «Газета.uz»      5 907
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 18:12

Футбол: «Насаф» разгромил «Аль-Хидд» (+фото)

Сегодня, 16:07

Медцентры Узбекистана и России подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня, 15:20

В Ташкентском зоопарке обживается пара птиц-носорогов

Сегодня, 11:35

Бокс: Даврон Куранбаев отправил соперника в нокаут (+видео)

Сегодня, 11:26

Обзор мировых новостей

Сегодня, 10:00

LG представляет современные технологии для повседневной жизни

Вчера, 18:54

Президент почтил память Ислама Каримова

Вчера, 17:18

Теннис: Денис Истомин улучшил позицию в рейтинге ATP

Популярное

В Узбекистане отмечают день рождения Ислама Каримова

Президент почтил память Ислама Каримова

Открывается новый банк — «Узагроэкспортбанк»

Выезжающим за рубеж напомнили о запрете насвая