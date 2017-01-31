В Ташкентском зоопарке обживается пара птиц-носорогов

Птица-носорог.
Фото: tashkentzoo.uz
В конце прошлого года Ташкентский зоопарк получил по обмену двух молодых птиц-носорогов, сообщается на сайте зоосада.
Птица-носорог или большой индийский калао — обитатель тропических лесов юго-восточной Азии. Название она получила за крупный раздвоенный роговидный отросток на большом клюве.
Новые питомцы, как отмечают сотрудники зоопарка, — «совсем ручные, доверчиво берут из рук предложенную пищу».
Несмотря на сложность разведения в неволе, в зоопарке надеются, что от экзотической пары удастся получить потомство через несколько лет, когда птицы достаточно повзрослеют.
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