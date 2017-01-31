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Птица-носорог.

Фото: tashkentzoo.uz

В Ташкентском зоопарке обживается пара птиц-носорогов

Пара молодых птиц-носорогов поселилась в Ташкентском зоопарке.

Сегодня, 15:20   Общество  

В конце прошлого года Ташкентский зоопарк получил по обмену двух молодых птиц-носорогов, сообщается на сайте зоосада.

Птица-носорог или большой индийский калао — обитатель тропических лесов юго-восточной Азии. Название она получила за крупный раздвоенный роговидный отросток на большом клюве.

Новые питомцы, как отмечают сотрудники зоопарка, — «совсем ручные, доверчиво берут из рук предложенную пищу».

Несмотря на сложность разведения в неволе, в зоопарке надеются, что от экзотической пары удастся получить потомство через несколько лет, когда птицы достаточно повзрослеют.

Текст: «Газета.uz»      660
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