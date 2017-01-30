Теннис: Денис Истомин улучшил позицию в рейтинге ATP

Фото: twitter.com/AustralianOpen
Узбекистанец Денис Истомин поднялся на 80-е место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
23 января Истомин уступил болгарину Григору Димитрову (13) в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии, который завершился победой швейцарца Роджера Федерера (10). Однако прежде 30-летнему теннисисту удалось совершить сенсацию, обыграв вторую ракетку мира Новака Джоковича из Сербии. Также он победил хорвата Ивана Додига (158)
Триумфальным выступлением на Australian Open Истомин заработал 220 тысяч долларов США призовых и поднялся в рейтинге ATP на 37 строк, расположившись на 80-м месте. Лидерство сохранил британец Энди Маррей.
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9825
3 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5695
4 (3). Милош Раонич (Канада) — 4930
5 (5). Кей Нисикори (Япония) — 4830
6 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 4385
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3560
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3505
9 (6). Гаэль Монфис (Франция) — 3445
80 (117). Денис Истомин (Узбекистан) — 668
367 (367). Санжар Файзиев (Узбекистан) — 123
409 (407). Темур Исмаилов (Узбекистан) — 104
737 (737). Хумоюн Султанов (Узбекистан) — 29
761 (761). Джурабек Каримов (Узбекистан) — 26
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