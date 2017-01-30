Теннис: Денис Истомин улучшил позицию в рейтинге ATP

Узбекистанец Денис Истомин поднялся на 80-е место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

23 января Истомин уступил болгарину Григору Димитрову (13) в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии, который завершился победой швейцарца Роджера Федерера (10). Однако прежде 30-летнему теннисисту удалось совершить сенсацию, обыграв вторую ракетку мира Новака Джоковича из Сербии. Также он победил хорвата Ивана Додига (158) и испанца Пабло Карреньо-Бусту (26).

Триумфальным выступлением на Australian Open Истомин заработал 220 тысяч долларов США призовых и поднялся в рейтинге ATP на 37 строк, расположившись на 80-м месте. Лидерство сохранил британец Энди Маррей.

Рейтинг ATP на 30 января

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11540 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9825

3 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5695

4 (3). Милош Раонич (Канада) — 4930

5 (5). Кей Нисикори (Япония) — 4830

6 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 4385

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3560

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3505

9 (6). Гаэль Монфис (Франция) — 3445

80 (117). Денис Истомин (Узбекистан) — 668

367 (367). Санжар Файзиев (Узбекистан) — 123

409 (407). Темур Исмаилов (Узбекистан) — 104

737 (737). Хумоюн Султанов (Узбекистан) — 29

761 (761). Джурабек Каримов (Узбекистан) — 26

Текст: «Газета.uz» 4 187