Как вырастить гения: пособие для современных родителей

Большинство людей уверено в том, что гениями рождаются. Практика показывает обратное. Все чаще в новостных сводках рассказывают о детях с высокими умственными способностями. Сверхъестественного в этом ничего нет. Каждый ребенок может добиться небывалых высот в учебе или творчестве, если будет развивать оба полушария мозга. А поспособствует этому уникальная наука — ментальная арифметика.

Как ментальная арифметика сделает из ребенка гения?

Известно, что только 5% людей способны реализовать себя в различных сферах жизни и достичь желаемых высот. Остальные 95% безуспешно ставят перед собой цели, но не достигают их. Все дело в том, что у этой части населения развитие левого полушария преобладает над правым. Блистая логическим мышлением, люди не используют природную интуицию и воображение.

Ментальная арифметика призвана в равной мере развивать работу обоих полушарий. Цель науки, зародившейся в Японии 2000 лет назад — активировать весь интеллектуальный потенциал с помощью арифметических вычислений на счетах (абакусе).

Ментальная арифметика способствует развитию левого полушария за счет стимуляции мелкой моторики и наглядных арифметических действий. Правое полушарие задействуется с помощью использованию правой и левой рук, работе в «уме» (воображении). Результатом занятий становится повышенная активность и инициативность. Ребенок перестает уставать, он легко справляется со школьными заданиями, с интересом посещает творческие и технические кружки, быстро запоминает иностранные языки. Также формируются самостоятельность, уверенность и лидерские качества.

Особенности образовательного процесса

Как говорится, учиться никогда не поздно. Вот только ментальная арифметика больше подходит для детей в возрасте от 4 до 16 лет. В этот период мозг ребенка наиболее пластичен и способен обрабатывать большой объем информации. Главное — облегчить ее усвоение.

Помимо абакуса, в процессе занятий используются специальные платформы для гаджетов. Они разработаны для повторения материала и выполнения домашних заданий. В детском центре развития города Ташкента Smartum имеется индивидуальная платформа и эксклюзивная методика, вобравшая в себя лучшие знания и практики от ученых со всего мира.

Школа ментальной арифметики работает под руководством Махмудовой Нигоры. Молодая успешная женщина и заботливая мама сумела воплотить в жизнь мечту о том, чтобы внести вклад в развитие детского образования в стране. Она заинтересовалась ментальной арифметикой, будучи беременной. А после рождения малыша загорелась идеей открыть образовательное учреждение нового формата в Ташкенте. За короткое время Нигоре удалось презентовать и продвинуть центр, о котором сейчас говорят многие. В Ташкенте работает сразу 5 филиалов Smartum, в них обучается 297 учеников. Преподавательский состав включает в себя 9 квалифицированных педагогов. Филиалы расположены в Мирабадском, Юнусабадском, Чиланзарском районах, в Сергели и на Бадамзаре, что делает обучение доступным для детей со всех уголков столицы.

Цель центра заключается в том, чтобы каждый ребенок смог почувствовать себя уникальным и развить свои способности. Специалисты из Smartum оказывают комплексную поддержку. Они ответят на все вопросы, помогут добраться до ближайшего офиса. Более подробно с методикой обучения можно ознакомиться на официальном сайте школы smartum.uz. Получить бесплатную консультацию можно по телефонам: (+99893) 544−11−16, (+99893) 544−11−17.

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