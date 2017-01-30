В Узбекистане отмечают день рождения Ислама Каримова

30 января в Узбекистане празднуется день рождения Первого Президента страны Ислама Каримова. Лидеру, управлявшему государством со дня обретения им независимости в течение четверти века, сегодня исполнилось бы 79 лет.

В эти дни во всех регионах страны проходят мероприятия, посвященные дню рождения Ислама Каримова. Духовно-просветительские вечера и беседы за «круглым столом» проводятся в образовательных учреждениях, воинских частях, трудовых коллективах и махаллях.

С утра 30 января к могиле Первого Президента на кладбище «Хазрати Хизр» в Самарканде идут представители общественности, работники государственных органов и граждане, чтобы почтить память национального лидера.

Ислам Каримов родился в Самарканде 30 января 1938 года. Окончив Среднеазиатский политехнический институт и Ташкентский институт народного хозяйства, получил специальность инженера-механика и экономиста. 29 декабря 1991 года на первых всенародных выборах он был избран Президентом Узбекистана. Ислам Каримов скончался в Ташкенте 2 сентября 2016 года и был похоронен в Самарканде.

30 января ежегодно будет широко праздноваться как день рождения Первого Президента в соответствии с постановлением нынешнего главы государства Шавката Мирзиёева об увековечении памяти Ислама Каримова.

Текст: «Газета.uz» 2 317