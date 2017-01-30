Обзор мировых новостей

Указ Трампа о беженцах вызвал неодобрение мировых лидеров и протесты в США

Подписанный 27 января указ Президента США Дональда Трампа «О защите страны от въезда иностранных террористов» вызвал недовольство европейских политиков и протесты граждан США. Документ запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Принятие указа осудила канцлер Германии Ангела Меркель, политик сообщила, что сожалеет о таком решении, в телефонном разговоре с Дональдом Трампом в субботу, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Петиция с требованием не допустить государственного визита Президента США Дональда Трампа в Великобританию, размещенная на сайте парламента этой страны, набрала уже более 550 тысяч подписей. Ранее лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал своих подписчиков в социальной сети Facebook подписать эту петицию. В США многотысячные акции протеста против указа о беженцах прошли в воскресенье в Бостоне, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Хьюстоне, Детройте, Лос-Анджелесе и Атланте, сообщает New York Times. В Вашингтоне тысячи протестующих скандируют лозунги с требованием отменить указ и разрешить беженцам из стран Ближнего Востока и Северной Африки просить убежища в США. Собравшиеся обвиняют Трампа в ксенофобии и исламофобии, а также в посягательстве на основы демократии в США, которую они называют «нацией мигрантов». // РИА Новости

ООН: Для ликвидации бедности в селах в мире ежегодно нужно 265 млрд долларов

Для ликвидации к 2030 году бедности и голода необходимо ежегодно выделять 265 млрд долларов США. Об этом заявил глава Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) Канайо Нванзе. «Эти средства требуются очень срочно», — заявил Канайо Нванзе в Риме на открытии конференции, посвященной преобразованиям в сельских районах и инновационным подходам к финансированию развития. «Несмотря на десятилетние обещания и предпринимаемые усилия, направленные на борьбу с бедностью и недоеданием, сегодня примерно 800 миллионов детей, женщин и мужчин все еще голодают. Примерно столько же людей живут в условиях крайней нищеты», — отметил глава МФСР. Он призвал прибегать к необычным формам финансирования проектов по оказанию помощи самым уязвимым слоям населения, особенно — проживающим в сельской местности. В этой связи он предложил создавать льготные условия для привлечения частных инвестиций и вкладов филантропов в сельские районы, где наблюдается самый высокий уровень бедности. Участники конференции оказались единодушны в том, что финансирования в рамках официальной помощи на цели развития недостаточно, чтобы вызволить сельских жителей из тисков нищеты. Государства выделяют на цели развития 192 млрд долларов ежегодно и только 9 млрд из них предназначены для сельского хозяйства. // Центр новостей ООН

В Таджикистане из-за схода снежных лавин погибли семеро

Семь человек погибли в результате схода снежных лавин в Таджикистане 29−30 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Умеда Юсупова. Из-за схода 40 снежных лавин и сильного снегопада автотрасса Душанбе-Худжанд закрыта, более 200 автомашин были заблокированы. Для организации работ по эвакуации людей и их сопровождения до безопасного участка была создана рабочая группа КЧС под руководством заместителя председателя полковника Мухаммадджона Салимзода. Были эвакуированы около 800 человек и 50 грузовых и 150 легковых автомобилей. На месте схода лавины для обеспечения безопасности населения выставлены посты из сотрудников ГАИ и дорожной службы. Напряженная обстановка сохраняется на автодороге Душанбе-Хорог-Мургаб (Горно-Бадахшанская автономная область), которая закрыта на территории Рушанского и Шугнанского районов ГБАО. Созданы и работают круглосуточно штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Хукумат Варзобского района предоставляет эвакуированным горячую еду и питье. Пока неизвестно, когда будет возобновлено движение по автодороге, которая соединяет центр с севером страны: в горах продолжается снегопад и не исключен повторный сход лавин. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне убедительно просит население и гостей Таджикистана воздержаться от поездок, походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными. Опасность сохранится еще на протяжении 3−4 дней. // РИА Новости

Стрельба в мечети в Канаде: шестеро погибших

Шесть человек погибли в результате стрельбы в мечети канадского города Квебек, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу исламского культурного центра города. В мечети во время вечерней молитвы находилось порядка 40 человек. Полицейские задержали двух подозреваемых, при этом СМИ пишут, что в атаке участвовали три террориста. Премьер-министр канадской провинции Квебек Филипп Куйяр назвал атаку на мечеть терактом. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших. «Мы осуждаем этот теракт на мусульман в месте богослужения и прибежища», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Трюдо. // РИА Новости

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала француженка

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала 24-летняя француженка Ирис Миттенар, которая учится на стоматолога-хирурга. Об этом сообщает агентство Рейтер. Второе место и звание первой вице-мисс Вселенной завоевала представительница Гаити Ракель Пелисье. Второй вице-мисс стала колумбийка Андреа Товар. Как сообщает агентство Франс Пресс, во время финальной части конкурса, посвященной ответам на вопросы, участницы подняли политические темы. В частности, победительница затронула вопрос миграционного кризиса, представительницы Колумбии и Кении высказали свои мнения о президенте США Дональде Трампе и бывшем кандидате на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон. В этом году конкурс проходил в столице Филиппин Маниле, которая уже в третий раз принимает у себя мероприятие. За звание самой красивой девушки боролись представительницы 85 стран мира. // РИА Новости

Текст: «Газета.uz» 2 862