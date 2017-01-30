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Зигмар Габриэль.

Фото: auswaertiges-amt.de

Абдулазиз Камилов поздравил Зигмара Габриэля с назначением

Глава МИД Узбекистана поздравил своего нового германского коллегу с назначением.

Сегодня, 14:54   Политика  

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов поздравил Зигмара Габриэля с назначением на должность федерального министра иностранных дел Германии. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В послании Абдулазиз Камилов выразил уверенность в дальнейшем укреплении и развитии традиционно дружественных, многоплановых и взаимовыгодных узбекско-германских отношений.

«Учитывая Ваш огромный опыт работы в качестве федерального министра экономики и энергетики, мы рассчитываем на качественное расширение и наращивание торгово-экономического, инвестиционно-технологического и финансово-технического сотрудничества между нашими странами», — отмечается в поздравлении.

Текст: «Газета.uz»      1 430
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