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Выезжающим за рубеж напомнили о запрете насвая

ГТК напомнил выезжающим в страны Таможенного союза о запрете в них насвая.

Сегодня, 14:00   Общество  

Государственный таможенный комитет Узбекистана напомнил гражданам, выезжающим в страны Таможенного союза (Беларусь, Казахстан и Россия), о запрете в этих государствах насвая.

Смесь насвай, изготавливаемая из табака и других ингредиентов, широко распространена в Узбекистане и других странах региона. В странах Таможенного союза ввоз, оборот, производство и хранение насвая запрещены.

По данным ГТК, в 2016 году только у пассажиров авиарейса «Ташкент-Минск» было изъято более 100 кг насвая (по 43 фактам нарушения таможенного законодательства).

Нарушители привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством страны пребывания. Соблюдая правила, пассажиры защитят не только себя, но и честь своей страны, говорится в сообщении ГТК.

Текст: «Газета.uz»      4 570

Комментарии

  • Виталий Александрович 30 января 2017 14:36

    Не пойму, почему его в принципе и у нас не запретят? Реклама сигарет запрещена, алкоголь только в специализированных магазинах- но зато насвай можно купить у любого торговца “с рук“. То есть, любой ребёнок, подросток за 2-3 тысячи сум, может купить то- что по сути является наркотиком. О постоянном выплёвывании на светофорах из автомобилей промолчу. Думаю, не один я так считаю.


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