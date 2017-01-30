Выезжающим за рубеж напомнили о запрете насвая

Государственный таможенный комитет Узбекистана напомнил гражданам, выезжающим в страны Таможенного союза (Беларусь, Казахстан и Россия), о запрете в этих государствах насвая.

Смесь насвай, изготавливаемая из табака и других ингредиентов, широко распространена в Узбекистане и других странах региона. В странах Таможенного союза ввоз, оборот, производство и хранение насвая запрещены.

По данным ГТК, в 2016 году только у пассажиров авиарейса «Ташкент-Минск» было изъято более 100 кг насвая (по 43 фактам нарушения таможенного законодательства).

Нарушители привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством страны пребывания. Соблюдая правила, пассажиры защитят не только себя, но и честь своей страны, говорится в сообщении ГТК.

Текст: «Газета.uz» 4 570