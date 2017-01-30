В Узбекистане появится новый банк — акционерный коммерческий «Узагроэкспортбанк», предусмотрено постановлением Президента от 24 января (доступно на Lex.uz). Цели создания банка — создание благоприятных условий для производителей агропромышленной продукции и населения, финансовая поддержка организаций-экспортеров и развитие потенциала экспорта плодоовощной продукции.

Учредителями банка с первоначальным уставным капиталом в эквиваленте 10 млн евро выступят Фонд реконструкции и развития Узбекистана (7,5 млн евро, 75%), компании «Узбекинвест» (1 млн евро, 10%), «Узбекозиковкатхолдинг», «Узагросугурта» и «Кафолат СК» (по 500 тысяч евро или по 5%). Акционерами «Узагроэкспортбанка» могут выступать резиденты и нерезиденты Узбекистана, в том числе международные финансовые институты.

К 2020 году «Узагроэкспортбанк» должен будет привлечь в уставный капитал стратегического иностранного инвестора с долей не менее 15%.

Новый банк и его филиалы на пять лет с даты регистрации будут освобождены от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, с направлением высвобождаемых средств на укрепление ресурсной и материально-технической базы банка.

Текст: «Газета.uz» 6 059