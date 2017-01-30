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Фото: Ёлкин Шамсиддинов / УзА

Открывается новый банк — «Узагроэкспортбанк»

«Узагроэкспортбанк» создается для поддержки производителей и экспортеров в агропромышленном секторе.

Сегодня, 09:23   Экономика  

В Узбекистане появится новый банк — акционерный коммерческий «Узагроэкспортбанк», предусмотрено постановлением Президента от 24 января (доступно на Lex.uz). Цели создания банка — создание благоприятных условий для производителей агропромышленной продукции и населения, финансовая поддержка организаций-экспортеров и развитие потенциала экспорта плодоовощной продукции.

Учредителями банка с первоначальным уставным капиталом в эквиваленте 10 млн евро выступят Фонд реконструкции и развития Узбекистана (7,5 млн евро, 75%), компании «Узбекинвест» (1 млн евро, 10%), «Узбекозиковкатхолдинг», «Узагросугурта» и «Кафолат СК» (по 500 тысяч евро или по 5%). Акционерами «Узагроэкспортбанка» могут выступать резиденты и нерезиденты Узбекистана, в том числе международные финансовые институты.

К 2020 году «Узагроэкспортбанк» должен будет привлечь в уставный капитал стратегического иностранного инвестора с долей не менее 15%.

Новый банк и его филиалы на пять лет с даты регистрации будут освобождены от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, с направлением высвобождаемых средств на укрепление ресурсной и материально-технической базы банка.

Текст: «Газета.uz»      6 059

Комментарии

  • Sherzod Daliev 30 января 2017 10:21

    Вот эта хорошая новость! У экспортеров будет свой банк. Где приемлимые проценты, а также специалистами по ВЭД. Молодцы! Спасибо нашему Президенту Шавкат Миромоновичу!

  • Рамиль Вильданов 30 января 2017 12:08

    Да очень хорошая новость, я да же как простой обыватель не занимающийся агропромышленностью, а тем более экспортом этой продукции, знаю по соц. сетям и другим источникам, что нашим предпринимателям очень тяжело с конвертацией, ценами и пошлинами, а тут сразу всё будет под контролем и надзором гос-ва. И самое главное, наше гос-во делает основной упор на качественную, натуральную агропромышленность, которая я думаю, будет иметь спрос на мировом рынке.

    Всего можно добиться если только захотеть, наше счастливое будущее только в наших руках!:)

  • Seldon Harry Isaakovich 30 января 2017 13:16

    а где там написано про “приемлимые проценты“, решение с “тяжело с конвертацией“ (зачем она вообще экспортеру? Пошлин на экспорт у нас тоже нет, кстати, почти).
    Не выдавайте желаемое за действительное. Еще один банк, который будет иметь раздутый штат, низкую эффективность и ведет часть оборотов из действующих банков. Конкуренция это хорошо, но не с государством.


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