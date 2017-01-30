Создается Фонд развития региона Приаралья

При Министерстве финансов Узбекистана будет создан Фонд развития региона Приаралья. Это предусмотрено постановлением Президента «О Государственной программе по развитию региона Приаралья на 2017−2021 годы» от 18 января (доступно на Lex.uz).

Цели создания фонда — надежное и стабильное финансовое обеспечение реализации мероприятий по развитию региона Приаралья, кардинальному улучшению условий и качества жизни населения.

Источниками формирования фонда определены следующие: 10% средств, подлежащих зачислению в Фонд реконструкции и развития Узбекистана; 10% от специальной инвестиционной надбавки на природный газ, реализуемый АГНКС; целевые средства государственного бюджета Узбекистана, в том числе централизованные инвестиции; льготные кредиты (займы) международных финансовых институтов и зарубежных доноров; гранты, добровольные взносы физических и юридических лиц, благотворительных фондов, средства зарубежных доноров; доходы от размещения временно свободных средств фонда; другие источники, не запрещенные законодательством.

Государственная программа по развитию Приаралья, направленная на улучшение условий и качества жизни населения региона, предусматривает реализацию проектов общей стоимостью 8,422 трлн сумов.

Программа включает в себя меры по созданию новых рабочих мест, повышению инвестиционной привлекательности региона, развитию водоснабжения, систем канализации, санитарии и утилизации бытовых отходов, улучшению здравоохранения, жилищных условий населения, благоустройству территорий, созданию детских и спортивных площадок, развитию транспортной, инженерной и коммуникационной инфраструктуры населенных пунктов, улучшению систем теплоснабжения Нукуса и Ургенча.

Постановлением главы государства от уплаты единого налогового платежа до 2027 года освобождены вновь создаваемые микрофирмы и малые предприятия в сфере промышленности (за исключением АГНКС), расположенные в Муйнакском, Шуманайском, Канлыкульском, Тахтакупырском и Чимбайском районах Каракалпакстана, а также Янгиарыкском и Кошкупырском районах Хорезмской области (в остальных районах Каракалпакстана и Хорезма — до 2022 года).

Кроме того, с 1 февраля размеры ежемесячной родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, специализированных школах-интернатах с углубленным изучением отдельных предметов, за занятия в центрах «Баркамол авлод», школах музыки и искусства, а также центрах культуры и досуга населения, расположенных в Каракалпакстане и Хорезме, снижены по сравнению с установленными по Узбекистану в два раза.

Также с февраля в регионе вводится новый вид социального пособия в форме единовременной материальной помощи в размере 2−5 минимальных заработных плат, назначаемой по решению комиссии сельских (махаллинских) сходов граждан нуждающимся семьям, в первую очередь, одиноким гражданам, пенсионерам, семьям с кормильцем-инвалидом и другим малообеспеченным категориям населения и семьям.

Текст: «Газета.uz» 4 440