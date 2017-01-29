Стратегию развития страны обсуждают вузы

Проект Стратегии действий по развитию Узбекистана на 2017−2021 годы был обсужден с участием вузов страны на видеоконференции, организованной 28 января в Ташкентском государственном юридическом университете.

Помимо руководителей и ведущих студентов вузов, в совещании приняли участие представители Института мониторинга действующего законодательства при Президенте, Академии государственного управления, Торгово-промышленной палаты и Банковско-финансовой академии. Модератором выступил ректор юридического университета Есемурат Каньязов.

Участники встречи — по 30 представителей всех вузов — обменялись мнениями по поводу проекта стратегии и получили ответы экспертов на свои вопросы. На мероприятии был согласован ряд предложений, которые будут переданы на рассмотрение комиссий, отвечающих за подготовку проекта стратегии.

В частности, предложено заменить понятие «верховенство закона» более широким определением «верховенство права».

К стандартам обучения и оценки качества преподавания рекомендовано добавить оценку качества знаний студентов.

Кроме того, предлагается упростить порядок приема в вузы, что обеспечило бы общедоступность образования и соответствовало бы закону «Об образовании».

Текст: «Газета.uz» 3 432