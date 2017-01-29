Стратегию развития страны обсуждают вузы

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Проект Стратегии действий по развитию Узбекистана на 2017−2021 годы был обсужден с участием вузов страны на видеоконференции, организованной 28 января в Ташкентском государственном юридическом университете.
Помимо руководителей и ведущих студентов вузов, в совещании приняли участие представители Института мониторинга действующего законодательства при Президенте, Академии государственного управления, Торгово-промышленной палаты и Банковско-финансовой академии. Модератором выступил ректор юридического университета Есемурат Каньязов.
Участники встречи — по 30 представителей всех вузов — обменялись мнениями по поводу проекта стратегии и получили ответы экспертов на свои вопросы. На мероприятии был согласован ряд предложений, которые будут переданы на рассмотрение комиссий, отвечающих за подготовку проекта стратегии.
В частности, предложено заменить понятие «верховенство закона» более широким определением «верховенство права».
К стандартам обучения и оценки качества преподавания рекомендовано добавить оценку качества знаний студентов.
Кроме того, предлагается упростить порядок приема в вузы, что обеспечило бы общедоступность образования и соответствовало бы закону «Об образовании».
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Комментарии
ИМХО, как студента ТУИТ..
>>>К стандартам обучения и оценки качества преподавания рекомендовано добавить оценку качества знаний студентов.
этот подход более похож на отмазку, чтобы избежать наказания от Президента..
почему нельзя качество знаний студентов оценивать на практике?
например, отправлять группа на производство (аля Учебно Практический Комбинат).. где они либо испортят заказ (и будут платить ИЗ СВОЕГО КАРМАНА и потом будут требовать от лектора знаний) либо научатся работать мозгами
и иного не дано..
уже прошло более четверти века, а у нас до сих пор что-то пытаются оценить по каким-то тестам..
зачем что-то там изобретать, когда эти студенты потом ВСЕ РАВНО выйдут на РЕАЛЬНОЕ производство?
пусть лучше портят заказы под чутким руководством лектора, чем потом будут скрывать брак.
Если не увеличить прием абитуриентов в ВУЗы, то лет через 15-20 страна будет ощущать острую нехватку специалистой. Квота в размере 56-60 тыс ежегодно — в разы меньше потребностей народного хозяйства. Нужно перенимать опыт Англии, Германии и США.