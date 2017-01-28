Обзор мировых новостей

США и Великобритании намерены улучшить «особые отношения»

Дональд Дональд Трамп и Тереза Мэй подтвердили приверженность «особому» характеру отношений между США и Великобританией. Британский премьер стала первым иностранным лидером, посетившим Вашингтон после инаугурации нового президента. Трамп заявил, что видит позитивный шаг в «брекзите», так как «людям будет проще контролировать ситуацию внутри своей страны». Лидеры двух стран высказали надежду, что новое торговое соглашение принесет двум народам прогресс в сфере инвестиций, сотрудничества и создания рабочих мест. // Euronews

Цукерберг подверг критике указ Трампа о закрытии США для беженцев

Марк Цукерберг. Фото: fb.com/zuck.

Глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг подверг критике подписание президентом США Дональдом Трампом указа, которым приостановлен прием беженцев на 120 дней (из Сирии — на неопределенный срок). Администрация Барака Обамы планировала принять в 2017 финансовом году 110 тысяч беженцев со всего мира. Новый президент намерен снизить это количество до 50 тысяч (уже принято почти 30 тысяч). Трамп объяснил решение необходимостью защиты от приезда иностранных террористов. «США — страна иммигрантов, и мы должны гордиться этим», — заявил Цукерберг, чьи прадеды прибыли из Германии, Австрии и Польши, а родители его супруги — беженцы из Китая и Вьетнама. «Мы должны обеспечить безопасность своей страны, но для этого нужно фокусироваться на людях, которые представляют реальную угрозу». // Марк Цукерберг

В Германии назначены новые главы МИДа и Минэкономики

Зигмар Габриэль (слева) и Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: МИД ФРГ.



Президент ФРГ Йоахим Гаук в пятницу назначил новых глав МИДа и Минэкономики. Франк-Вальтер Штайнмайер уволен с поста министра иностранных дел, на эту должность назначен Зигмар Габриэль. На вакантную после ухода Габриэля должность главы Министерства экономики и энергетики назначена Бригитта Циприс. Напомним, Штайнмайер был выдвинут кандидатом от правящей коалиции на должность президента Германии. Выборы состоялся 12 февраля. Председателя Социал-демократической партии Габриэль, намеревавшийся выдвинуть кандидатуру на пост канцлера на сентябрьских выборах, уступил эту роль другому кандидату от СДПГ — экс-главе Европарламента Мартину Шульцу. // РИА Новости

Ученым удалось получить металлический водород

Кадр из ролика Гарвардского университета.

Айзек Сильвера и Ранга Диас из Гарвардского университета опубликовали в журнале Science отчет о получении металлического водорода. Ученым удалось получить очень небольшое количество вещества в условиях экстремально высокого давления — большего, чем в центре Земли, и сверхнизкой температуры (см. видео). Они использовали два алмаза, между которыми зажали водород. Теперь исследователи собираются постепенно ослаблять давление, чтобы выяснить, сумеет ли металлический водород сохранить свое состояние и свойства. Пока попытки стабилизировать состояние вещества при нормальном давлении и температуре не увенчались успехом. Однако создатели пророчат материалу большое будущее. Новый материал, возможно, найдет применение в качестве проводника электрического тока. Кроме того, предполагается, что металлический водород применим как ракетное топливо. Оно было бы примерно в четыре раза эффективнее всех ныне существующих и позволило бы выводить на орбиту Земли значительно более массивные грузы. // РИА Новости

Текст: «Газета.uz» 3 737