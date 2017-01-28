В Бухаре сменился хоким

Хокимом Бухары утвержден Ихтиёр Фармонов, до этого работавший хокимом города Кагана. Предыдущий хоким Бухары Валижон Уринов покинул этот пост по собственному желанию, сообщила пресс-служба хокимията Бухарской области.

Организационный вопрос был рассмотрен на внеочередной сессии Бухарского городского кенгаша народных депутатов 24 января, в которой принял участие хоким Бухарской области Уктам Барноев.

В своем выступлении Уктам Барноев отметил недостатки в социально-экономическом развитии города.

«Строительство жилья и его качество не отвечают требованиям. Не решается вопрос задолженностей по коммунальным услугам. Работы по благоустройству находятся в плачевном состоянии. Из-за безответственного отношения к проблемам, волнующим людей, растет количество жалоб в вышестоящие организации. Все это говорит о недостаточной инициативности руководства города», — заявил хоким области.

Текст: «Газета.uz» 10 683