EN РУ O`Z ЎЗ
28 января, Суббота Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Бухара.

Фото: Тохир Истатов / УзА

В Бухаре сменился хоким

Хокимом Бухары стал Ихтиёр Фармонов, до этого бывший хокимом Кагана.

Сегодня, 13:02   Политика  

Хокимом Бухары утвержден Ихтиёр Фармонов, до этого работавший хокимом города Кагана. Предыдущий хоким Бухары Валижон Уринов покинул этот пост по собственному желанию, сообщила пресс-служба хокимията Бухарской области.

Организационный вопрос был рассмотрен на внеочередной сессии Бухарского городского кенгаша народных депутатов 24 января, в которой принял участие хоким Бухарской области Уктам Барноев.

В своем выступлении Уктам Барноев отметил недостатки в социально-экономическом развитии города.

«Строительство жилья и его качество не отвечают требованиям. Не решается вопрос задолженностей по коммунальным услугам. Работы по благоустройству находятся в плачевном состоянии. Из-за безответственного отношения к проблемам, волнующим людей, растет количество жалоб в вышестоящие организации. Все это говорит о недостаточной инициативности руководства города», — заявил хоким области.

Текст: «Газета.uz»      10 683
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 12:45

Обзор мировых новостей

Сегодня, 11:43

Дни культуры Узбекистана планируется провести в России

Сегодня, 00:06

Шавкат Мирзиёев посещает Хорезмскую область

Вчера, 18:56

Футбольный канал появится в Узбекистане

Вчера, 17:45

Обзор футбольных новостей

Вчера, 16:11

Пункты сбора технологических отходов появятся в Ташкенте

Вчера, 15:26

Юридическим службам улучшили материальное обеспечение

Вчера, 13:02

Узбекистан на «Зеленой неделе» заключил контракты на $151 млн (+фото)

Популярное

«Узбекистон хаво йуллари» откроет новые направления

Шавкат Мирзиёев посещает Хорезмскую область

Южный вокзал Ташкента реконструируется

Завод GTL начали строить в Кашкадарьинской области