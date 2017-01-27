«Узбекистон хаво йуллари» откроет новые направления

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» в этом году откроет ряд новых направлений, сообщил в четверг на пресс-конференции в честь 25-летия перевозчика генеральный директор компании Валерий Тян.

В ближайшее время будет возобновлено авиасообщение с Таджикистаном. «Межправительственное соглашение полностью доработано и готово к подписанию. Рейс на Душанбе будет, и будет в ближайшее время», — сказал Валерий Тян.



Напомним, решение о восстановлении авиасообщения между Ташкентом и Душанбе было принято в ноябре 2016 года в ходе заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В начале апреля или раньше должен быть вновь открыт рейс в Лахор (Пакистан). Кроме того, прорабатывается запуск новых направлений в Индию (в дополнение к рейсам в Дели и Амритсар), а также в Китай, в частности, в индустриальные зоны этой страны, отметил руководитель НАК.

Перспективным и выгодным направлением авиакомпания считает расширение чартерных предложений, добавил Валерий Тян. В текущем году для чартеров будет выделено больше воздушных судов, отметил он.

Сегодня лайнеры «Узбекистон хаво йуллари» совершают рейсы более чем в 50 городов Европы и Азии. География чартерных рейсов охватывает пространство от Аляски до Новой Зеландии.



В 2020 году должен быть введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал столичного аэропорта «Ташкент-4», который будет иметь пропускную способность в 1500 пассажиров в час. Его строительство осуществляется при поддержке Южной Кореи.

С территории, где разместится будущий терминал, будут расселены порядка 1400 семей, проживающих в 540 домах. Каждая из них получит квартиры или земельные участки. Вопросы компенсации будут решаться до уровня, когда хозяин жилья скажет: «Да, я удовлетворен», заверил Валерий Тян.

Текст: «Газета.uz» 17 339