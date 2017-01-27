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Фото: uzairways.com

«Узбекистон хаво йуллари» откроет новые направления

Узбекистан возобновит авиасообщение с Таджикистаном в ближайшее время.

Вчера, 01:39   Экономика  

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» в этом году откроет ряд новых направлений, сообщил в четверг на пресс-конференции в честь 25-летия перевозчика генеральный директор компании Валерий Тян.

В ближайшее время будет возобновлено авиасообщение с Таджикистаном. «Межправительственное соглашение полностью доработано и готово к подписанию. Рейс на Душанбе будет, и будет в ближайшее время», — сказал Валерий Тян.

Напомним, решение о восстановлении авиасообщения между Ташкентом и Душанбе было принято в ноябре 2016 года в ходе заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В начале апреля или раньше должен быть вновь открыт рейс в Лахор (Пакистан). Кроме того, прорабатывается запуск новых направлений в Индию (в дополнение к рейсам в Дели и Амритсар), а также в Китай, в частности, в индустриальные зоны этой страны, отметил руководитель НАК.

Перспективным и выгодным направлением авиакомпания считает расширение чартерных предложений, добавил Валерий Тян. В текущем году для чартеров будет выделено больше воздушных судов, отметил он.

Сегодня лайнеры «Узбекистон хаво йуллари» совершают рейсы более чем в 50 городов Европы и Азии. География чартерных рейсов охватывает пространство от Аляски до Новой Зеландии.

В 2020 году должен быть введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал столичного аэропорта «Ташкент-4», который будет иметь пропускную способность в 1500 пассажиров в час. Его строительство осуществляется при поддержке Южной Кореи.

С территории, где разместится будущий терминал, будут расселены порядка 1400 семей, проживающих в 540 домах. Каждая из них получит квартиры или земельные участки. Вопросы компенсации будут решаться до уровня, когда хозяин жилья скажет: «Да, я удовлетворен», заверил Валерий Тян.

Текст: «Газета.uz»      17 339

Комментарии

  • Кондюкова Марина Викторовна 27 января 2017 10:31

    Поздравляю в Юбилеем! Взлетайте легко, летите высоко и садитесь мягко!

  • Патриот Родины 27 января 2017 10:59

    Очень мудрое и своевременное решение. Но Лахор надо реализовать прежде всего. В Пакистане около 150 млн населения и каждый десятый потенциальный турист. Душанбе, Бишкек, Ашхабад, Баку, Тбилиси, Ереван тоже перспективные направления.

  • Сидней Джексон 27 января 2017 11:35

    Раньше был рейс по Великому Шёлковому пути: Ташкент-Ош. Если бы его возобновили, он был бы популярным у западных и японских туристов.

  • Akbar Yusupov 27 января 2017 11:48

    Ценовую политику надо пересмотреть а то узбекские авиаалинии одни из самых дорогих в мире, много лоукостеров хотят летать в Узбекистан но их не пускают (монополизировано). Надо и о людях тоже думать. Обычный гражданин не может накопить на сам билет не говоря уже турпакетах. Иностранцы тоже жалуются на цены на Узбекские авиалинии.

  • Дилшод Жабборов 27 января 2017 15:15

    Может наша авиакомпания не самая дешевая но зато одна из самых безопасных авиакомпаний мира. Я очень рад за нашу авиакомпанию всех благ и дай бог чтоб количество взлетов наших авиалайнеров совпадали с количеством с их посадок!!!

  • Вячеслав Шангареев 27 января 2017 15:20

    ташкент-Симферополь пора уже открывать

  • Людмила Ставчанская 28 января 2017 00:07

    Поздравляю с 25-летием родную авиакомпанию! Желаю разрастаться, богатеть, увеличивать пассажиропоток. У меня огромная просьба — вспомните о Киеве. Так тяжело добираться в солнечный Узбекистан, а желающих очень много.


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