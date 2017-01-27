«Узбекистон хаво йуллари» откроет новые направления

Фото: uzairways.com
Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» в этом году откроет ряд новых направлений, сообщил в четверг на пресс-конференции в честь 25-летия перевозчика генеральный директор компании Валерий Тян.
В ближайшее время будет возобновлено авиасообщение с Таджикистаном. «Межправительственное соглашение полностью доработано и готово к подписанию. Рейс на Душанбе будет, и будет в ближайшее время», — сказал Валерий Тян.
Напомним, решение о восстановлении авиасообщения между Ташкентом и Душанбе было принято в ноябре 2016 года в ходе заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
В начале апреля или раньше должен быть вновь открыт рейс в Лахор (Пакистан). Кроме того, прорабатывается запуск новых направлений в Индию (в дополнение к рейсам в Дели и Амритсар), а также в Китай, в частности, в индустриальные зоны этой страны, отметил руководитель НАК.
Перспективным и выгодным направлением авиакомпания считает расширение чартерных предложений, добавил Валерий Тян. В текущем году для чартеров будет выделено больше воздушных судов, отметил он.
Сегодня лайнеры «Узбекистон хаво йуллари» совершают рейсы более чем в 50 городов Европы и Азии. География чартерных рейсов охватывает пространство от Аляски до Новой Зеландии.
В 2020 году должен быть введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал столичного аэропорта «Ташкент-4», который будет иметь пропускную способность в 1500 пассажиров в час. Его строительство осуществляется при поддержке Южной Кореи.
С территории, где разместится будущий терминал, будут расселены порядка 1400 семей, проживающих в 540 домах. Каждая из них получит квартиры или земельные участки. Вопросы компенсации будут решаться до уровня, когда хозяин жилья скажет: «Да, я удовлетворен», заверил Валерий Тян.
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Комментарии
Поздравляю в Юбилеем! Взлетайте легко, летите высоко и садитесь мягко!
Очень мудрое и своевременное решение. Но Лахор надо реализовать прежде всего. В Пакистане около 150 млн населения и каждый десятый потенциальный турист. Душанбе, Бишкек, Ашхабад, Баку, Тбилиси, Ереван тоже перспективные направления.
Раньше был рейс по Великому Шёлковому пути: Ташкент-Ош. Если бы его возобновили, он был бы популярным у западных и японских туристов.
Ценовую политику надо пересмотреть а то узбекские авиаалинии одни из самых дорогих в мире, много лоукостеров хотят летать в Узбекистан но их не пускают (монополизировано). Надо и о людях тоже думать. Обычный гражданин не может накопить на сам билет не говоря уже турпакетах. Иностранцы тоже жалуются на цены на Узбекские авиалинии.
Может наша авиакомпания не самая дешевая но зато одна из самых безопасных авиакомпаний мира. Я очень рад за нашу авиакомпанию всех благ и дай бог чтоб количество взлетов наших авиалайнеров совпадали с количеством с их посадок!!!
ташкент-Симферополь пора уже открывать
Поздравляю с 25-летием родную авиакомпанию! Желаю разрастаться, богатеть, увеличивать пассажиропоток. У меня огромная просьба — вспомните о Киеве. Так тяжело добираться в солнечный Узбекистан, а желающих очень много.