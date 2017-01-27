Пункты сбора технологических отходов появятся в Ташкенте

Контейнеры для сбора твердых бытовых и электронных отходов появятся в Ташкенте до конца апреля на крупных торговых площадках, в частности, сети торговых центров Mediapark и в общественных местах. Впоследствии будут функционировать и мобильные передвижные пункты на улицах столицы.

Пилотный проект реализуется АО «Ташрангметзавод» совместно с Государственным комитетом Узбекистана по охране природы в рамках Программы совместных мероприятий по повышению экологической активности населения, осуществлению дополнительных мер по охране окружающей среды, направленных на утилизацию твердых бытовых и электронных отходов в Республике Узбекистан на 2016−2020 годы.

Недавно начавшийся творческий конкурс «С нами в чистое будущее» — также в числе мероприятий программы. Будут выбраны лучший авторский постер и видеоролик о решении экологических проблем в области обращения с отходами и охраны окружающей среды от их вредного воздействия.

«Проект нацелен еще и на создание условий для населения, — рассказал заместитель начальника управления сбора отходов цветных металлов „Ташрангметзавод“ Жанибек Бердиев. — Людям неудобно или некогда специально выезжать куда-то, чтобы выбросить старый компьютер или фен. А мы хотим сделать специальные пункты доступными во всех районах города, таким образом стимулируя людей бережно относиться к проблеме утилизации».

В специализированные контейнеры можно будет положить уже отработавшую свой срок бытовую или компьютерную технику для ее последующей правильной переработки. Контейнеры имеют отдельные ячейки для различных видов отходов, откуда их будут регулярно забирать на утилизацию.

Переработка электронных отходов также будет проводиться подразделением «Ташрангметзавода» на высокотехнологичных линиях. Таким образом, электронный мусор не будет участвовать в загрязнении экосистемы.

Утилизация бытовой техники — очень трудоемкий и затратный процесс, утверждают специалисты. Однако он очень важен как природоохранный механизм.

Специалистами завода разрабатывается и система мотивации жителей города, правильно утилизирующих технологичные отходы.

«Ташрангметзавод» специализируется на сборе и переработке вторичных цветных металлов, имеет для этого необходимые инфраструктуру и технологии, производя из переработанного сырья линейку товаров народного потребления.

Текст: Санджар Якубов 6 807