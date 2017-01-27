Обзор футбольных новостей

Европа

Фото: mcaanalys.se.

«Манчестер Юнайтед» надеется, что дружеские отношения Поля Погба с Антуаном Гризманном помогут склонить нападающего «Атлетико» к переходу на «Олд Траффорд» этим летом. // Daily Record

«Вест Хэм» готов отпустить своего полузащитника Димитри Пайета в «Марсель» за 30 миллионов фунтов. // Daily Mirror

«Барселона» готова продать Алейша Видаля, Жереми Матье, Ивана Ракитича и Арда Турана, чтобы предложить новые контракты Месси и Иньесте. Продлив соглашения с форвардами Луисом Суаресом и Неймаром, «сине-гранатовые» практически подобрались к отметке в 70% (установленный в Ла Лиге лимит) от бюджета, которые они тратят на зарплату своим игрокам. // Daily Express

«Арсенал» предложит 51 млн фунтов дортмундской «Боруссии» за атакующего полузащитника Марко Ройса, если Алексис Санчес решит покинуть команду в конце сезона. // WhoScored.com.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес может пригласить наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо на «Сантьяго Бернабеу», если клуб продолжит показывать неудовлетворительные результаты после вылета из Кубка Испании. // Don Balon

«Реал» не продаст нападающего Альваро Морату в этом месяце. (Daily Star)

Защитник МЮ Маттео Дармиан готовится к переходу в «Интер» и уже подыскивает жилье в Милане. // The Sun

Защитник «Челси» Бранислав Иванович может перейти в «Зенит». // Daily Mail

Наставник «Челси» Антонио Конте рассмотрит возможность подписания вратаря «Дженоа» Маттиа Перина. // Calcio Mercato

Защитник «Фенербахче» Хасан Али Калдырым привлек интерес «Вест Хэма» и «Селтика». // Yahoo

Объем международного рынка футбольных трансферов вырос по итогам 2016 года на 14% — до рекордных $4,8 млрд. // Channel News Asia

Узбекистан

Фото: aljazeera.com.

Бывший наставник сборной Узбекистана Вадим Абрамов не вступал в должность советника главного тренера «Бухары». Специалист по-прежнему готов к предложениям, но только от ташкентских клубов. // erudit-sport.uz.

«Алмалык» подписал 27-летнего сербского полузащитника Игоря Йелича. // fc-olmaliq.uz

В ряды команды «Коканд-1912» присоединился 24-летний сербский нападающий Филип Раевац. // kokand1912.uz.

Текст: «Газета.uz» 3 042