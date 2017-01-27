Обзор футбольных новостей

Фото: beinsports.com
Фото: mcaanalys.se.
«Манчестер Юнайтед» надеется, что дружеские отношения Поля Погба с Антуаном Гризманном помогут склонить нападающего «Атлетико» к переходу на «Олд Траффорд» этим летом. // Daily Record
«Вест Хэм» готов отпустить своего полузащитника Димитри Пайета в «Марсель» за 30 миллионов фунтов. // Daily Mirror
«Барселона» готова продать Алейша Видаля, Жереми Матье, Ивана Ракитича и Арда Турана, чтобы предложить новые контракты Месси и Иньесте. Продлив соглашения с форвардами Луисом Суаресом и Неймаром, «сине-гранатовые» практически подобрались к отметке в 70% (установленный в Ла Лиге лимит) от бюджета, которые они тратят на зарплату своим игрокам. // Daily Express
«Арсенал» предложит 51 млн фунтов дортмундской «Боруссии» за атакующего полузащитника Марко Ройса, если Алексис Санчес решит покинуть команду в конце сезона. // WhoScored.com.
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес может пригласить наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо на «Сантьяго Бернабеу», если клуб продолжит показывать неудовлетворительные результаты после вылета из Кубка Испании. // Don Balon
«Реал» не продаст нападающего Альваро Морату в этом месяце. (Daily Star)
Защитник МЮ Маттео Дармиан готовится к переходу в «Интер» и уже подыскивает жилье в Милане. // The Sun
Защитник «Челси» Бранислав Иванович может перейти в «Зенит». // Daily Mail
Наставник «Челси» Антонио Конте рассмотрит возможность подписания вратаря «Дженоа» Маттиа Перина. // Calcio Mercato
Защитник «Фенербахче» Хасан Али Калдырым привлек интерес «Вест Хэма» и «Селтика». // Yahoo
Объем международного рынка футбольных трансферов вырос по итогам 2016 года на 14% — до рекордных $4,8 млрд. // Channel News Asia
Фото: aljazeera.com.
Бывший наставник сборной Узбекистана Вадим Абрамов не вступал в должность советника главного тренера «Бухары». Специалист по-прежнему готов к предложениям, но только от ташкентских клубов. // erudit-sport.uz.
«Алмалык» подписал 27-летнего сербского полузащитника Игоря Йелича. // fc-olmaliq.uz
В ряды команды «Коканд-1912» присоединился 24-летний сербский нападающий Филип Раевац. // kokand1912.uz.
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