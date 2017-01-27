Узбекистан на «Зеленой неделе» заключил контракты на $151 млн (+фото)

За семь дней работы международной ярмарки «Зеленая неделя», проходящей в Берлине, внешнеторговые компании, перерабатывающие предприятия, хокимияты областей и районов Узбекистана заключили среднесрочные и долгосрочные соглашения, а также экспортные контракты на 151,2 млн долларов. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе компании «Узагроэкспорт».

Договоры на экспорт свежей и переработанной плодоовощной продукции были подписаны с представителями более 10 стран, включая Германию, Великобританию, Латвию, Южную Корею, Индию, Китай, ОАЭ и Турцию.

Делегацию Узбекистана на «Зеленой неделе» в этом году возглавлял заместитель премьер-министра, министр сельского и водного хозяйства страны Зойир Мирзаев. Во время нахождения в Берлине он встретился с министрами сельского хозяйства Германии, Венгрии, Латвии и России, генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), исполнительным директором Восточного комитета немецкой экономики, а также с руководителями ряда специализированных компаний ФРГ.

Агропромышленный потенциал Узбекистана представляют внешнеторговые компании «Узбекозиковкатхолдинг», «Узвинсаноат-холдинг», «Узагроэкспорт» и фермерские хозяйства разных регионов республики.

На национальном стенде площадью около 200 кв. м демонстрируется широкий ассортимент свежих фруктов, овощей и бахчевых, сухофруктов, масложировой и винодельческой продукции, специй и приправ, соки, джемы и консервированная продукция.

Каждый день посетителей угощают горячим пловом и другими блюдами национальной кухни. Посетители и предприниматели, дегустировавшие свежую и сушеную продукцию, высоко оценили ее вкусовые качества.

«Зеленая неделя» — крупнейшая в мире ярмарка достижений сельского хозяйства, животноводства, садоводства и пищевой промышленности. В работе форума, который завершится 29 января, участвуют более 1600 компаний и фермерских хозяйств из 66 стран.

Текст: «Газета.uz» 8 728