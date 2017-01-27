Специализированный телевизионный канал FUTBOL TV получил лицензию на вещание в Узбекистане. Соответствующее решение было принято на заседании Межведомственного координационного комитета при Кабинете Министров, сообщили «Газете.uz» в агентстве UzReport.

На новом канале будут транслироваться футбольные матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА, Английской Премьер-лиги и чемпионата Испании, которые в настоящее время демонстрируются на UzReport TV.

Игры будут показываться в прямом эфире, в записи и повторно. Помимо этого, предусмотрен показ передач про футбол. Центральные встречи разных чемпионатов, которые начнутся в одно и то же время, будут параллельно транслироваться на обоих,телеканалах.

В настоящее время идет оформление лицензии телеканала FUTBOL TV и осуществляются технически-организационные работы. Запуск канала ожидается в марте текущего года.

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