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Фото: UzReport

Канал FUTBOL TV получил лицензию на вещание

Специализированный телевизионный канал про футбол скоро будет запущен в Узбекистане.

Вчера, 18:56   Общество  

Специализированный телевизионный канал FUTBOL TV получил лицензию на вещание в Узбекистане. Соответствующее решение было принято на заседании Межведомственного координационного комитета при Кабинете Министров, сообщили «Газете.uz» в агентстве UzReport.

На новом канале будут транслироваться футбольные матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА, Английской Премьер-лиги и чемпионата Испании, которые в настоящее время демонстрируются на UzReport TV.

Игры будут показываться в прямом эфире, в записи и повторно. Помимо этого, предусмотрен показ передач про футбол. Центральные встречи разных чемпионатов, которые начнутся в одно и то же время, будут параллельно транслироваться на обоих,телеканалах.

В настоящее время идет оформление лицензии телеканала FUTBOL TV и осуществляются технически-организационные работы. Запуск канала ожидается в марте текущего года.

Текст: «Газета.uz»      4 728

Комментарии

  • Леша Ким 27 января 2017 19:00

    Отлично!:)

  • Садыкходжаев Камолиддин 27 января 2017 19:04

    А скоро это когда?

  • Mir Aziz 27 января 2017 19:06

    круто…

  • Отабек Мухитдинов 27 января 2017 19:08

    Супер!!!

  • Alisher Tangribergenov 27 января 2017 22:05

    Классно!!!


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