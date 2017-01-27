Шавкат Мирзиёев провел совещание с руководством Минобороны

Шавкат Мирзиёев.
Фото: Аъло Абдуллаев / УзА
Президент Узбекистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Шавкат Мирзиёев 26 января провел в Ташкентском высшем общевойсковом командном училище рабочее совещание с руководством Министерства обороны страны, сообщило УзА. На мероприятии были заслушаны доклады руководителей ряда министерств и ведомств.
Глава государства обозначил конкретные меры, направленные на повышение эффективности законодательного регулирования в области безопасности, совершенствование системы организационного построения Вооруженных Сил, подготовки их личного состава, переоснащение современными видами вооружения и военной техники.
Был рассмотрен комплекс вопросов, связанных с обеспечением всесторонней социальной защиты военнослужащих, в том числе строительством современного жилья для военнослужащих и членов их семей. Особое внимание Президент уделил задачам по патриотическому воспитанию молодежи и повышению у граждан чувства ответственности за судьбу Родины.
Шавкат Мирзиёев также ознакомился с созданными в училище условиями для курсантов.
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