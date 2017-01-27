Шахматы: Гульрухбегим Тохиржонова выиграла «серебро» в Индии

18−25 января в Ченнаи (Индия) состоялся международный шахматный турнир IX Chennai Open International Grandmaster Chess Tournament, в котором приняли участие 317 шахматистов из 17 стран, сообщила Федерация шахмат Узбекистана.

В соревнованиях по стандартным шахматам на равных с мужчинами играли представительницы «женских» шахмат. По 6,5 очка из 10 заработали женский международный мастер из Индии Махалакшми Мугунтакумар (2225 очков в мировом рейтинге) и женский гроссмейстер Гульрухбегим Тохиржонова (2284). Благодаря лучшему дополнительному показателю представительница Узбекистана выиграла «серебро» .



Победителем турнира стал международный гроссмейстер из Украины Адам Тухаев (2516), набравший 8,5 очка из 10.

Текст: «Газета.uz» 3 497