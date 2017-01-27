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Фото: magichess.uz

Шахматы: Гульрухбегим Тохиржонова выиграла «серебро» в Индии

Гульрухбегим Тохиржонова из Узбекистана стала призером международного турнира по шахматам в Индии.

Вчера, 11:51   Спорт  

18−25 января в Ченнаи (Индия) состоялся международный шахматный турнир IX Chennai Open International Grandmaster Chess Tournament, в котором приняли участие 317 шахматистов из 17 стран, сообщила Федерация шахмат Узбекистана.

В соревнованиях по стандартным шахматам на равных с мужчинами играли представительницы «женских» шахмат. По 6,5 очка из 10 заработали женский международный мастер из Индии Махалакшми Мугунтакумар (2225 очков в мировом рейтинге) и женский гроссмейстер Гульрухбегим Тохиржонова (2284). Благодаря лучшему дополнительному показателю представительница Узбекистана выиграла «серебро».

Победителем турнира стал международный гроссмейстер из Украины Адам Тухаев (2516), набравший 8,5 очка из 10.

Текст: «Газета.uz»      3 497
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