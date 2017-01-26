Узбекистан и Туркменистан намерены интенсифицировать сотрудничество

Вопросам интенсификации сотрудничества Узбекистана и Туркменистана было посвящено 13-е заседание Совместной узбекско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, прошедшее 25 января в Ашхабаде. Делегацию Узбекистана возглавлял первый заместитель премьер-министра, председателя правления «Узбекистон темир йуллари» Ачилбай Раматов, сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана.

Внимание на заседании было сконцентрировано на стратегических направлениях двустороннего взаимодействия, включая топливно-энергетический и транспортный секторы. Кроме того, рассмотрены вопросы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Стороны высказались за углубление научно-образовательных контактов, а также развитие взаимодействия в области спорта и туризма.

Ачилбая Раматова принял Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. На встрече были обсуждены перспективы партнерства двух стран в топливно-энергетической и транспортно-коммуникационной сферах, машиностроении, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, культуре, возможностях наращивания товарооборота.

Было подчеркнуто, что Узбекистан и Туркменистан придают важное значение наращиванию сотрудничества по решению общих проблем региона, в числе которых — рациональное использование водных ресурсов.

Текст: «Газета.uz» 3 996