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Фото: «Газета.uz»

Узбекистан и Туркменистан намерены интенсифицировать сотрудничество

Совместная узбекско-туркменская комиссия обсудила в Ашхабаде вопросы расширения сотрудничества.

Сегодня, 14:20   Политика  

Вопросам интенсификации сотрудничества Узбекистана и Туркменистана было посвящено 13-е заседание Совместной узбекско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, прошедшее 25 января в Ашхабаде. Делегацию Узбекистана возглавлял первый заместитель премьер-министра, председателя правления «Узбекистон темир йуллари» Ачилбай Раматов, сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана.

Внимание на заседании было сконцентрировано на стратегических направлениях двустороннего взаимодействия, включая топливно-энергетический и транспортный секторы. Кроме того, рассмотрены вопросы сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Стороны высказались за углубление научно-образовательных контактов, а также развитие взаимодействия в области спорта и туризма.

Ачилбая Раматова принял Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. На встрече были обсуждены перспективы партнерства двух стран в топливно-энергетической и транспортно-коммуникационной сферах, машиностроении, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, культуре, возможностях наращивания товарооборота.

Было подчеркнуто, что Узбекистан и Туркменистан придают важное значение наращиванию сотрудничества по решению общих проблем региона, в числе которых — рациональное использование водных ресурсов.

Текст: «Газета.uz»      3 996

Комментарии

  • Патриот Родины 26 января 2017 14:34

    Надо бы поскорее завершитьузбеко-туркмено-иранский магистраль с выходом в персидский залив. На фоне удорожания жд тарифов в китае, россии этот проект в разы уменьшил бы расходы бизнеса страны для транспортировки грузов и товаров. Альтернативы нету.


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