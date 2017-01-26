В зоопарке Ташкента черные лебеди впервые дали потомство

В Ташкентском зоопарке впервые у черных лебедей появилось потомство, сообщается на странице зоосада в Facebook.

«Один за другим в течение нескольких дней пятеро пуховичков появились на свет в зимнем птичнике», — говорится в сообщении.

В прошлом черные лебеди откладывали яйца, но вывести птенцов не удавалось.

В первые дни нового года в зоопарке также появились на свет птенцы кореллы и волнистого попугая, родился детеныш у ламы.

Текст: «Газета.uz» 6 154