В зоопарке Ташкента черные лебеди впервые дали потомство

Фото: fb.com/tashkentzoo
В Ташкентском зоопарке впервые у черных лебедей появилось потомство, сообщается на странице зоосада в Facebook.
«Один за другим в течение нескольких дней пятеро пуховичков появились на свет в зимнем птичнике», — говорится в сообщении.
В прошлом черные лебеди откладывали яйца, но вывести птенцов не удавалось.
В первые дни нового года в зоопарке также появились на свет птенцы кореллы и волнистого попугая, родился детеныш у ламы.
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а куда делись черные лебеди из пруда на хиёбоне, бродвее около юрфака бывшего