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Фото: fb.com/tashkentzoo

В зоопарке Ташкента черные лебеди впервые дали потомство

Черные лебеди впервые принесли потомство в зоопарке Ташкента.

Сегодня, 11:22   Общество  

В Ташкентском зоопарке впервые у черных лебедей появилось потомство, сообщается на странице зоосада в Facebook.

«Один за другим в течение нескольких дней пятеро пуховичков появились на свет в зимнем птичнике», — говорится в сообщении.

В прошлом черные лебеди откладывали яйца, но вывести птенцов не удавалось.

В первые дни нового года в зоопарке также появились на свет птенцы кореллы и волнистого попугая, родился детеныш у ламы.

Текст: «Газета.uz»      6 154

Комментарии

  • Гапал Эргашев 26 января 2017 20:15

    а куда делись черные лебеди из пруда на хиёбоне, бродвее около юрфака бывшего


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