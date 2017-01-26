Перехватывающие остановки у станций метро восстановят

Компания «Тошшахартрансхизмат» в текущем году планирует восстановить конечные автобусные остановки у ключевых станций метро. Об этом руководство компании сообщило на пресс-конференции, прошедшей в столичном хокимияте в четверг.

Перехватывающие остановки будут построены и реконструированы в рамках мероприятий по оптимизации городских и пригородных маршрутов наземного общественного транспорта и повышению эффективности деятельности метрополитена.

По данным «Тошшахартрансхизмат», речь идет о конечных станциях метро «Беруни», «Алмазар» (бывшая «Сабира Рахимова»), «Дустлик» («Чкалова») и «Шахристан» («Хабиба Абдуллаева»), а также «Чорсу» и «Пахтакор».

По данным на 1 января в столице Узбекистана насчитывалось 2078 промежуточных автобусных остановок, из них 101 являются полностью застекленными. Более 20 остановок оснащены информационными табло, до конца года должны быть установлены еще 100 табло.

Текущая протяженность городских автобусных маршрутов составляет 2694 км, линий маршрутного такси — 3773 км, метрополитена — 36,1 км.

Текст: «Газета.uz» 4 223